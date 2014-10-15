غياب شوقي السعيد عن المنتخب يخلق أزمة للإسماعيلي أمام الأهلي

يشعر هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي بالقلق على على جاهزية شوقي السعيد قلب دفاع الفريق وذلك بعد استبعاد الجهاز الفني للمنتخب للاعب فى مباراتي بوتسوانا.

وأكد كرم جابر المدرب العام للإسماعيلي أن السبب يعود لعدم مشاركة شوقى السعيد منذ لقاء بتروجيت بمسابقة الدوري.

وأفصح "نخشى أن يكون اللاعب غير جاهز بدنيا وفنيا للمشاركة فى لقاء الأهلي".

ويلتقي الإسماعيلي مع فريق الأهلى يوم 22 أكتوبر الجاري فى إطار مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

وتابع "سنحاول أن نعد برنامجا تدريبيا للاعب من أجل إعداده لاحتمالية الدفع به فى المباراة الهامة المرتقبة".

وأبدى جابر سعادته بالمستوى الذى قدمه عمرو السولية فى مباراتي بوتسوانا.

وكان المنتخب الوطنى قد حقق الفوز الثاني له على التوالي على منتخب بوتسوانا بهدفين مقابل لا شيء.