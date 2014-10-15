أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تونس تقتل السنغال لمصلحة مصر

Google+ Print
تونس تقتل السنغال لمصلحة مصر تونس تقتل السنغال لمصلحة مصر

يوم جيد للمنتخب المصري.. فقد فاز الفراعنة، وفي الوقت نفسه انتصر الفريق التونسي على ضيفه السنغالي بهدف قاتل في الدقيقة 93 من عمر المباراة.

المباراة كانت تسير في الطريق إلى التعادل السلبي..

ووقتها كان منتخب مصر مطالبا بالفوز على السنغال في القاهرة، وعلى تونس في أرضها وذلك حتى يصل لصدارة أو وصافة مجموعته بالتصفيات المرشحة لأمم إفريقيا.

لكن منتخب تونس ساعد مصر كثيرا بهدفه القاتل.

فقد رفع الفريق التونسي رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد منتخب السنغال عند 7 نقاط، على بعد نقطة يتيمة من مصر.

ويملك منتخب مصر 6 نقاط بعد انقضاء 4 جولات من عمر السباق.

وجاء الفوز التونسي بعد أداء متوسط من صاحب الأرض، الذي لم يهدد مرمى ضيفه كثيرا.

ومنتخب السنغال كان قويا، بل وكان الأقرب للفوز لكن حارس تونس وقف حائلا دون أن يخرج الفريق الزائر بالفوز.

وفي اللحظة القاتلة، جاءت كرة ركنية خرج عليها حارس السنغال بشكل خاطئ، واستغل نسور قرطاج الموقف وخطفوا فوزا مثيرا عن طريق الهداف الرائع فيرجاني ساسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى