«EIT» تطرح كيا كارينز 2014 الجديدة كلياً

كتب : الوطن الخميس 30-05-2013 09:32

طرحت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (EIT)، وكيل «كيا» فى مصر، السيارة «كيا كارينز» 2014 الجديدة كلياً فى السوق المصرية، بتجهيزات قياسية، حيث تأتى السيارة بمحرك سعة 1600 سى سى، بقوة 135 حصاناً، وناقل حركة يدوى ذى 6 سرعات، أو أوتوماتيكى ذى 6 سرعات، وبتصميم جديد يجمع بين العملية والرحابة، بعد إضفاء خطوط التصميم الجديدة لسيارات كيا و«أنف النمر» المميز والموجود فى مقدمة السيارة بجميع موديلات كيا الحديثة، كما عمل المنتج على تحسين أيروديناميكية السيارة وانسيابيتها، مع وجود 3 أنظمة لعجلة القيادة (النظام القياسى، ونظام مخصص لقيادة مريحة، والقيادة الرياضية)، وأزرار تحكم فى عجلة القيادة بالراديو سى دى، ومثبت السرعة، وBluetooth، كما تم تزويد السيارة بمصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك، وبحساس إضاءة، وحساس مطر، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، ومرايات حرارية تعمل بالكهرباء، بالإضافة لعوامل الأمان من وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامى، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام مانع إدارة المحرك Immobilizer المانع للسرقة، بالإضافة إلى كل ما تتمتع به من مميزات كسيارة عائلية متعددة الاستخدامات «MPV».

وتُطرح السيارة بـ7 مقاعد، وبضمان 5 سنوات، بعد أن استطاعت «كيا كارينز» 2014 جذب الجمهور خلال معرض باريس الدولى عند عرضها نهاية العام الماضى، لتصميمها المميز الذى ينافس السيارات السيدان والكوبيه فى الاندفاع.