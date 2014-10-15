«القوى العاملة»: راجعنا 864 عقدًا للعمل في الأردن

راجعت وزارة القوى العاملة والهجرة، الأربعاء، 864 عقدًا للعمالة المصرية المسافرة للعمل بالمملكة الأردنية، منها 500 عقد للعمالة الزراعية، والباقي علي مختلف المهن المطلوبة.

وقالت الدكتور ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، في تصريح، الأربعاء، إن «الوزارة تقوم بإنهاء إجراءات التعاقد مع هذه العمالة، والتأكد من ملاءمة الأجر لمستويات المعيشة، وساعات العمل، والشهادة الصحية للعامل، وإيداع نسخة من عقد العمل بالوزارة، وتسليم العامل نسخة أخرى، لقيامة باستخراج تصريح العمل تمهيدا للسفر».

وأضافت «عشري» أن «الوزارة تقوم اليوم أيضًا بإنهاء مقابلات 68 الدفعة الأخيرة من العمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الكويت من تخصصات المهندسين السابق تقديم طلباتهم علي المهن المطلوبة».

وقالت الوزيرة إن «الإقبال متوسط لليوم الرابع على التوالي لقبول طلبات راغبي العمل علي 5 مهن مختلفة بـ3 شركات متخصصة بالجزائر، والذي ينتهي الأحد المقبل»، مشيرة إلى أنه «سيتم تحديد موعد مقابلة الراغبين في العمل في وقت لاحق علي ضوء الأوراق المقدمة».