تشكيل لجنة من «الصحة» و«الصيادلة» لإعداد مذكرة حول مشكلات صناعة الدواء

أعلن مجلس الوزراء في خطاب أرسله، الأربعاء، إلى نقابة الصيادلة عن تشكيل لجنة من النقابة ووزارة الصحة خلال أسبوعين لإعداد مذكرة بمشاكل الصيادلة وصناعة الدواء في مصر والتي أثيرت خلال الاجتماع الذي عقد، السبت الماضي.

وأوضح مجلس الوزارء خلال الخطاب أن اللجنة ستعمل على حل مشاكل اقتصاديات الصيدليات وصناعة الدواء في مصر التي ناقشها الاجتماع الأخير وشملت (الضرائب، وإعادة النظر في سياسة القبول بكليات الصيدلة الخاصة، وأزمة تسعير الأدوية الخاصة بشركات قطاع الأعمال التي تحقق خسائر، ومشكلات شركات المصل واللقاح «فاكسيرا»).

وأشار الخطاب إلى أن اللجنة ستتولى دراسة هذه المشاكل ووضع الحلول المقترحة بشأنها، وذلك تمهيداً لعرضها ومناقشتها بشكل تفصيلي في اجتماع يخصص لهذا الغرض بحضور نقيب الصيادلة وأعضاء النقابة وكافة الأطراف المعنية.

وشدد الخطاب على أن وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة وجميع الجهات الأخرى المعنية ستقوم بدراسة إنشاء الهيئة المصرية للصيدلة والدواء بهدف النهوض بمنظومة صناعة واستيراد الدواء في مصر