أهم إرهابيون تحت التمرين.. يا هويدى؟

اجتهد فهمى هويدى فى صحيفة «الشروق» فى إبعاد تهمة زرع وتفجير العبوات الناسفة عن جماعة الإخوان الإرهابية، وحاول إلصاقها عنوة بمن سماهم ضحايا السنة التى تلت عزل مرسى، اخترع هويدى متهماً محتملاً للتعمية والتشتيت.

نصاً يقول هويدى: «لا أستبعد أن يكون بعض هؤلاء الذين ينثرون القنابل البدائية هم من أهالى الضحايا الذين لم ينسوا ما حل بذويهم وأرادوا توصيل رسالة ثأرهم وغضبهم إلى السلطة».

ينثرون القنابل يا هويدى، وكأنهم ينثرون الورد، يتهم هويدى عائلات الضحايا بالإرهاب، ويسوغ لهم ويبرر الثأر والانتقام من المصريين، يسميهم تنطعاً لغوياً «إرهابيون تحت التمرين»، وببراءة الإخوان فى عينيه، فقط يريدون توصيل رسالة إلى السلطة، أى رسالة إرهابية تلك التى أراد المجرمون توصيلها إلى السلطة من زرع عبوة ناسفة أمام دار القضاء العالى، وفى منطقة يؤمها الآلاف يوميا، وتحتها خط مترو يؤمه الآلاف يوميا، ما ذنب البسطاء؟

هويدى مطالب الآن بتفسير الرسالة التى بعثت بها عبوة دار القضاء العالى باعتباره خبير رسائل إرهابية، هل أمثال هؤلاء إرهابيون تحت التمرين؟.. وهل هناك إرهابى تحت التمرين وإرهابى محترف؟، ومن يقوم على تدريب وتمويل الإرهابى فى سنة أولى إرهاب، ومن يختار للإرهابى المستجد أهدافه الإرهابية؟

الإرهابى إرهابى يا هويدى، ومن يبرر للإرهابى هو إرهابى، ومن لا يرى خطر الإرهاب الماثل فى المشهد المصرى ويهون من عبواته البدائية التى تحصد الأرواح، فقط ليمنح جماعته صك البراءة هو إرهابى ولو ارتدى «ببيون»، ناقص هويدى يقول، إرهابى رغم أنفه، أو جعلونى إرهابيًا، على طريقة جعلونى مجرماً.

لا يشفع لهويدى إدانته للإرهاب بحربائية كاتب دهقين، لأنه لا يبرر للإرهابى إجرامه فحسب، بل ويمنحه من الأسباب أن يقترف جريمته وهو محصن بمظلومية الضحية، مثله مثل مفتين الإخوان الذين يبررون قتل جنود الجيش والشرطة والمواطنين تحت زعم رد الاعتداء، وقتلاهم وقتلانا.

ليت هويدى يفسر لنا باعتباره عالماً بالرسائل المخفية فى أكياس سوداء مفخخة، هل عبوة دار القضاء العالى هى عملية بدائية، بعبوة بدائية زرعها إرهابى بدائى «تحت التمرين»؟

هل سقوط 11 من الضحايا الأبرياء مضرجين فى دمائهم من قبيل الأعمال الإرهابية البدائية؟ وهل اختيار مثل هذا المكان تحديدا أمام دار القضاء العالى اختيار عشوائى، هويدى فى مقالته (إرهابى تحت التمرين) يقول أهالى الضحايا أرادوا توصيل رسالة ثأرهم وغضبهم إلى السلطة، العبوة (الرسالة) وصلت من رسالة ثأر وانتقام، الرسالة وصلت يا هويدى فى الزمان والمكان كما طلبت بالضبط.