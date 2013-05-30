هيثم شاكر ينتهي من تسجيل ألبوم "أحلى قرار".. ويطرحه في عيد الفطر

كتب : محمد حنفي منذ 11 دقيقة

انتهى المطرب هيثم شاكر من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد "أحلى قرار"، الذي من المقرر أن يطرحه في الأسواق خلال عيد الفطر المقبل.

وقال هاني شاكر، شقيق هيثم ومدير أعماله، إنه أنتج الألبوم بنفسه ولا يزال في مرحلة التعاقد مع شركة لتوزيعه. وأوضح أن أغنيات الألبوم من تأليف الشعراء أمير طعيمة ومحمد عاطف وبهاء الدين محمد وجمال الخولي وسلامة علي، وألحان محمد يحيى وأحمد صلاح حسني وتامر علي ورامي جمال وخالد عز، وتوزيع توما وتميم ونادر حمدي وحسن الشافعي.

ويضم الألبوم 14 أغنية؛ هي "حياتي" و"مديونلك" و"العيون السمر" و"لسَّه فاضي مكانك" و"الحنيَّة عيب" و"يوم ماقول" و"خاين" و"عيون حبيبي" و"معاك" و"سبب واحد" و"حنيتك" و"في كل مكان" و"هو إحنا" و"أحلى قرار".