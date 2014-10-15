أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“وزارة الداخلية العراقية”: هناك خلايا نائمة داخل عاصمة “بغداد”

Google+ Print
“وزارة الداخلية العراقية”: هناك خلايا نائمة داخل عاصمة “بغداد” “وزارة الداخلية العراقية”: هناك خلايا نائمة داخل عاصمة “بغداد”

المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد الدكتور سعد معن

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد الدكتور، سعد معن، إنه يُوجد خلايا نائمة داخل عاصمة بغداد، ويتم الآن مُعالجتها من جانب الأجهزة الأمنية وتحديداً أجهزة الاستخبارات.

وأضاف معن في حوارٍ له ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي أحمد فاضل، أن عصابات الخطف في بغداد لم تنتهي، لكن تم تحجيم دورها بشكل كبير وملحوظ.

وتابع معن، أن الخلايا النائمة الموجودة في العاصمة كانت ولا تزال تستهدف المواطنين الأبرياء، موضحاً أن القوات الأمنية استطاعت على إلقاء القبض على الكثير من هذه الخلايا والعصابات المسلحة.

وأوضح معن، أن أجهزة الاستخبارت لعبت دوراً كبيراً في تحجيم دور هذه الخلايا، لافتاً إلى أن أحداث الموصل شكلت صدمة كبيرة بالنسبة للقوات الأمنية، قائلاً: “الأجهزة الأمنية تخوض حرباً ضد هذه الجماعات الإرهابية”.

وأشار معن، إلى أن عمليات إلقاء القبض على المشتبه فيهم، لم تكن فوضوية، وإنما تعتمد على أدلة وبراهين، لافتاً إلى أن تدريب القوات الأمنية مستمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا