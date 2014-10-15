“وزارة الداخلية العراقية”: هناك خلايا نائمة داخل عاصمة “بغداد”

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد الدكتور، سعد معن، إنه يُوجد خلايا نائمة داخل عاصمة بغداد، ويتم الآن مُعالجتها من جانب الأجهزة الأمنية وتحديداً أجهزة الاستخبارات.

وأضاف معن في حوارٍ له ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي أحمد فاضل، أن عصابات الخطف في بغداد لم تنتهي، لكن تم تحجيم دورها بشكل كبير وملحوظ.

وتابع معن، أن الخلايا النائمة الموجودة في العاصمة كانت ولا تزال تستهدف المواطنين الأبرياء، موضحاً أن القوات الأمنية استطاعت على إلقاء القبض على الكثير من هذه الخلايا والعصابات المسلحة.

وأوضح معن، أن أجهزة الاستخبارت لعبت دوراً كبيراً في تحجيم دور هذه الخلايا، لافتاً إلى أن أحداث الموصل شكلت صدمة كبيرة بالنسبة للقوات الأمنية، قائلاً: “الأجهزة الأمنية تخوض حرباً ضد هذه الجماعات الإرهابية”.

وأشار معن، إلى أن عمليات إلقاء القبض على المشتبه فيهم، لم تكن فوضوية، وإنما تعتمد على أدلة وبراهين، لافتاً إلى أن تدريب القوات الأمنية مستمر.