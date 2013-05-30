سفير مصر لدى ألمانيا يستقبل دبلوماسيين من دول الشرق الأوسط

استقبل السفير محمد حجازى سفير مصر لدى ألمانيا، بمقر السفارة المصرية فى برلين، مجموعة من شباب الدبلوماسيين من مصر والشرق الأوسط، ضمن البرنامج التدريبى الذى تقيمه وزارة الخارجية الألمانية سنويا، ويتضمن برامج مهارات عامة وتعريف بألمانيا وأوروبا وتدريب على التعامل مع الإعلام، لمدة شهر، يتخلله أيضا زيارات ميدانية إلى عدد من مدن ألمانيا وللمؤسسات الأوروبية فى بروكسل.

حضر إلى مقر السفارة الدبلوماسيون المشاركون فى البرنامج من كل من مصر والسعودية والكويت والأردن وعمان والسودان واليمن والعراق وليبيا وإيران، يصحبهم السفير فولكمار شتويكر منسق عام البرنامج من الخارجية الألمانية.

فى ذات الإطار، استقبل السفير حجازى مجموعة من طلبة الماجستير المصريين والألمان ضمن برنامج للتبادل الأكاديمى تموله كل من وزارة الخارجية الألمانية وهيئة التبادل الأكاديمى الألمانية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول "رؤى الديمقراطية".

وتضمنت المجموعة 12 دارسا ألمانيا من جامعة همبولدت والجامعة الحرة والجامعة الفنية، و14 دارسا مصريا من الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، تتنوع اختصاصاتهم ما بين دراسة العلاقات الدولية والدراسات الأوروبية والشرق أوسطية، ومن المقرر أن يستغرق برنامج التبادل مدة أسبوع واحد فى برلين، يتبعه أسبوع آخر فى القاهرة مطلع يوليو القادم.

وأقام السفير حفل استقبال مشترك للمجموعتين بمقر السفارة، بهدف إتاحة الفرصة لهما للتعارف وتبادل الخبرات والانطباعات بشأن برنامجيهما، كما ألقى كلمة رحب خلالها بالحضور، مشيدا بالاهتمام الألمانى المستمر فى دعم العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية مع مصر، على كافة المستويات.