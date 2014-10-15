بالفيديو - مصر تتجاوز معاناتها مع بوتسوانا بهدفين

تجاوز منتخب مصر معاناته الهجومية في الشوط الأول من مباراة بوتسوانا، وخرج الفراعنة من موقعة استاد القاهرة بفوز بهدفين من دون رد في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا مساء الأربعاء.

فالشوط الأول شهد معاناة مصرية في كسر حصون بوتسوانا، ولم يهدد الفراعنة مرمى ضيفهم الهزيل إلا في لقطات نادرة.

أما الشوط الثاني، فشهد نجاحا مصريا في الوصول لمرمى الضيوف.. وسجل عمرو جمال ومحمد صلاح هدفي الفراعنة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط من 4 جولات، ليصبح متأخرا بنقطة خلف تونس والسنغال، الثنائي الذي يصطدم اليوم الأربعاء.

وينتظر منتخب مصر نتيجة تونس والسنغال تحديد موقفه، هل سيطارد المركز الثاني في سباق المجموعة أم يستهدف الوصول كأفضل ثالث في التصفيات.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال في الجولة التالية من التصفيات.

شوط سيء

منتخب مصر بدأ اللقاء بالتشكيل الذي فاز في الجولة الثالثة على بوتسوانا خارج ديار الفراعنة، بثلاثي ارتكاز يقوده إبراهيم صلاح وعمرو السولية ومحمد النني.

لكن وضح أن هذه الخطة غير مناسبة، أو لم يتم تطبيقها بشكل سليم إذ كانت الهجمات المصرية بطيئة للغاية.

هناك نموذج للهجمات المصرية في الشوط الأول يوضح كم كان الفراعنة سيئون.. كرة من محمد نجيب، مررها لعبد الشافي، فأعادها لنجيب، فمررها طولية بلا هدف.

تلك الكرة تكررت كثيرا، ولم يكن هناك هجمات استثنائية للفراعنة إلا مرتين فقط. الأولى لمحمد صلاح الذي ركض بمفرده وانفرد ثم سدد في يد الحارس، والثانية كرة من عمرو السولية لكن بلا فاعلية.

عمرو جمال

في الشوط الثاني، نجح منتخب مصر في كسر دفاع بوتسوانا عن طريق عمرو جمال.

عمرو جمال تحرك بشكل ممتاز من دون كرة، ليتسلم بينية النني، ثم دار برقيبه قبل التصويب بنجاح في الشباك.

وكان النني مفتاحا للفوز المصري من جديد.

فكما مرر لعمرو جمال، أهدى محمد صلاح فرصة سجل منها نجم تشيلسي هدفه رقم 20 مع منتخب مصر.

وجاء هدف صلاح بعد إهداره لانفراد، وتصدي العارضة لتصويبة أخرى له، ليفك النحس في التصويبة الثالثة.

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