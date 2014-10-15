استقبلي الشتاء بألوان قويّة ورائعة

عندما نفكّر في موسم الشتاء وملابسه، فإنّ أوّل ما يخطر ببالنا هو الألوان الداكنة والشاحبة، كالأسود، والبني، والرمادي، أو الزيتي، فنشعر على الفور بالكآبة والإحباط. فعلى الرّغم من أنّ لهذه الألوان جمالها الخاصّ، وتتمتّع بكلاسيكيّة أنيقة، فإنّ ارتداءها لأشهر طويلة لا بدّ له من أن يُشعرنا بالملل! غير أنّ شتاء 2014-2015 قد كسر جميع القواعد، وأتى لنا بألوان صاخبة، وقويّة، ومبهجة.

امتلأت منصّات عروض الأزياء لموسم خريف وشتاء 2014-2015 بألوان رائعة وزاهية، جعلتنا نشعر وكأنّ فصل الصيف لم يغب أبداً، إذ كان هناك الأصفر، والأحمر، والأخضر، والأزرق، والفوشيا والبنفسجي. وقد تبنّى هذه الصيحة من الألوان القويّة العديد من دور الأزياء العالمية، وقدّموها على ملابس وتصميمات مختلفة، منها الرسميّة، ومنها العمليّة، ومنها غير المألوفة. من دور الأزياء هذه: Dior، Chanel، Valentino، Balmain، Dsquared2، Moschino وغيرها...

واللافت للنظر هو المعاطف السميكة والثقيلة، التي تلوّنت بهذه الألوان المرحة، والتي ستتمكّن من كسر كآبة ورماديّة فصل الشتاء بطريقة عصريّة ومميّزة.

لا تخشي ارتداء الألوان الصارخة والقويّة في هذا الشتاء، بل حاولي أن تدخليها إلى خزانتك، كي تُضيفي إليها بعض المرح، ولتستقبلي هذا الفصل بإطلالات رائعة ومواكبة للموضة؛ والأهمّ من ذلك أنها ستُدخل البهجة إلى قلبك.

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