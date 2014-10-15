اختاري إطلالتك الجامعية من عارضات الأزياء العالميات

من المعروف عن عارضات الأزياء انشغالهن الدائم وجداول أعمالهن المحمومة، حيث ينتقلن من عرض أزياء إلى آخر، ومن جلسة تصوير إلى أُخرى، وهذا يحتم عليهن اختيار ملابس عملية ومريحة حتى تسهل عليهن الحركة. وغالباً ما تكون هذه الإطلالات مؤلفة من سراويل الجينز مع الأحذية من دون كعب، وقمصان قطنية واسعة، وبالتأكيد حقائب يد كبيرة لتتسع لاحتياجاتهن اليومية المتعددة. كل ما ذكرناه هو بالضبط ما تحتاجه الفتاة الجامعية أيضاً حتى تضمن إطلالة مريحة وعملية ، حيث عليها هي الأخرى التنقل طوال النهار من صف إلى صف، ومن محاضرة إلى أخرى. لهذا، اخترنا لك اليوم مجموعة من أجمل إطلالات عارضات الأزياء الأشهر في العالم حتى تستوحي منهن إطلالتك الجامعية هذا الفصل.

فمثلاً، بإمكانك أن تستوحي من Kendall Jenner وإطلالتها الأنيقة المؤلفة من سروال ضيق مع سترة صوفية طويلة وحقيبة جلدية، أو من Rosie Huntington Whiteley و"اللوك" الأنيق الذي نسقته من سروال جينز مع حذاء Sleeper رمادي، وسترة عريضة "Bumper" وقد أعطت الإطلالة بعض التميز من خلال القبعة التي اختارتها. وإذا كنت تفضّلين "اللوك" العصري مع لمسات ذكورية، فبإمكانك أن تستوحي من Cara Delevingne عارضة الأزياء الأشهر الآن، وقد اختارت سروالاً عريضاً مع حذاء رياضي، وقبعة صوفية. أما إن كنت ترغبين بإطلالة جامعية عصرية فاستوحي من Jessica Hart حيث ارتدت معطفاً باللون البيج مع سويتشر صوفية ومن تحتها قميص، واختارت حذاء Ballerina بسيطاً.

جمعنا لك بعض أجمل إطلالات عارضات الأزياء الكاجوال والعملية، شاهديها واستوحي منها إطلالتك الجامعية المفضلة.

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