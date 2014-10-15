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عزل أحد ركاب طائرة قادمة من ليبيريا بمطار دبي الدولي للتأكد من خلوه من أعراض مرض "ايبولا"

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عزل أحد ركاب طائرة قادمة من ليبيريا بمطار دبي الدولي للتأكد من خلوه من أعراض مرض "ايبولا" عزل أحد ركاب طائرة قادمة من ليبيريا بمطار دبي الدولي للتأكد من خلوه من أعراض مرض "ايبولا"

 أعلنت وزارة الصحة عزل أحد ركاب طائرة قادمة من ليبيريا عن طريق المغرب بمطار دبي الدولي فجر اليوم من أجل اجراء الفحوصات اللازمة له بعد اصابته بحالة اسهال وذلك للتأكد من خلوه من أعراض مرض " إيبولا ".

وأوضحت الوزارة في بيان لها في هذا الشأن أن جميع المؤشرات حتى الآن تستبعد اصابة الراكب بأعراض مرض إيبولا خاصة وأنه لايعاني من ارتفاع في درجة حرارة جسمه .. مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه في إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد فقد تم عزل الراكب ومواصلة مراقبته واجراء الفحوصات اللازمة له حسب الأنظمة الطبية والاجراءات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في مثل هذه الحالات.

وقالت الوزارة إنه تم كذلك اجراء الفحوصات اللازمة لجميع ركاب الطائرة للتأكد من سلامتهم جميعا.

وتؤكد وزارة الصحة في ختام بيانها أن أجهزتها المختلفة والهيئات الصحية في الدولة وجميع المنافذ الجوية والبرية قد اتخذت منذ بداية ظهور وباء الإيبولا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المقيمين على أرض دولة الامارات.

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