وكالة “انتيليجينس”: مصر بصدد شراء مقاتلات “رافال” فرنسية و”ميج 35″ روسية

قالت وكالة Intelligence Online الاعلامية الفرنسية الشهيرة إن وزير الدفاع المصري ” صدقي صبحي ” ناقش مع نظيره الفرنسي إمكانية تقديم فرنسا عروض آخرى للمقاتلة الفرنسية” الرافال – Rafale ” لصالح القوات الجوية المصرية، وذلك أثناء زيارته لمصر في 17 سبتمبر الماضى و العدد المحتمل هو 24 طائرة ، بالإضافة لعرض تطوير طائرات الميراج-2000 المصرية الحالية و الذي مازال قائم .

وتناولت الوكالة الفرنسية التعاقد المصري علي المقاتلة “الرافال” في صفقة معلنة سنة 2011 و الذي كان سيتم بالفعل خصوصا بعد ذهاب بعض جنرالات الجيش المصري لاتمام الصفقة بباريس ، لكن ثورة 25 يناير حالت دون استمرار الصفقة من الجانب الفرنسي لتدهور الأوضاع في البلاد .. و تحدثت أيضا عن العقد الذي أبرمته الحكومة المصرية الحالية مع شركة ” ثاليس ” الفرنسية في شهر مايو هذه السنة عن تطوير نظم اشارات السكك الحديدية بمصر بقيمة 109 مليون يورو .

و ذكر أيضا أن مصر و فرنسا كثفت العلاقة الاستراتيجية بينهما في الأشهر الأخيرة ، جنبا إلى جنب مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، و تحديدا بخصوص الأوضاع في ليبيا ، و أن هذا التقارب بين البلدين إلى أدي الي تعاقد القاهرة علي أربع كورفيتات من طراز جاويند – Gowind من DCNS في يوليو 2014 ، بالإضافة الي كورفيتين أيضا لا يزالوا قيد التفاوض .

و ذكرت الوكالة إن كعادة الاستراتيجية العسكرية المصرية في تنويع مصادر السلاح و الحصول عليه من أكثر من مصدر فإن القاهرة قامت بطرق باب موسكو . وهي الأن مهتمة بالحصول علي أسطول مكون من 24 مقاتلة ” ميج 35 ” ، وهذه أيضا ستكون أول صفقة تصدير لأحدث اجيال المقاتلات الروسية .