وزير التربية والتعليم: وضع وثيقة بمناهج “التربية الخاصة” تمهيدا لتطويرها

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ، أنه سوف يتم وضع وثيقة خاصة بمناهج “التربية الخاصة” تمهيدا لتطويرها، ووجه بالتواصل بين مركز تطوير المناهج ومستشار التربية الخاصة بالوزارة للبدء في تطوير هذه المناهج .

> كما وجه الوزير بالتواصل بين المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومستشار التربية الخاصة لوضع مواصفات للورقة الامتحانية لصفوف النقل والشهادات للصم والمكفوفين .

> ومن جانبه أكد الدكتور أحمد آدم مستشار التربية الخاصة ، أنه قد تم تزويد العديد من مدارس الصم ببعض المديريات منها القاهرة، الإسماعيلية ، الفيوم بأجهزة التابلت للصف الأول والثاني الثانوي والسبورات التفاعلية وأجهزة الكمبيوتر.

> وأضاف أنه جاري الآن معالجة مشكلة تحميل المناهج الدراسية على أجهزة اللاب توب للصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس المكفوفين، حتى يستطيع البرنامج الناطق التعامل معها، مشيرا إلى أنه قد تم مخاطبة مركز تطوير المناهج لتوفير المناهج بصيغة تتناسب مع البرنامج .

> وأكد آدم أنه قد تم الانتهاء من كتابة ومراجعة المصطلحات التي تتضمنها الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية للصم، في كتيب يمثل أول قاموس إشاري أكاديمي للصم كمرحلة أولى، ضمن مبادرة الألف مدرسة الموقعة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه سيتم مخاطبة الأكاديمية المهنية للمعلمين لاعتماده تمهيدا لتدريب معلمي المرحلة الابتدائية للصم عليه وتفعيله أثناء الدراسة داخل الفصول .

> وأضاف أنه قد تم الانتهاء من أول قاموس إشاري إلكتروني مصري موحد للغة الإشارة للصم ، يجمع بين الكلمة المكتوبة وقراءة الشفاه والهجاء الإصبعي ولغة الإشارة على شاشة واحدة ، لافتا إلى أنه يتم الإعداد لورشة عمل تجمع الطلاب الصم وخبراء الإشارة بالتربية الخاصة، وعلى رأسهم مترجمي لغة الإشارة بنشرات الأخبار لاعتماد القاموس، ووضع خطة للاستفادة منه في محو أمية الصم وتعليم لغة الإشارة للمعلمين غير المتخصصين بمدارس الصم .

> وأشار مستشار التربية الخاصة إلى أنه قد تم تسليم ضعاف البصر الكتب الدراسية بعد طباعتها لهم لأول مرة بالبنط الكبير هذا العام، لتسهيل عملية الاستذكار بالنسبة لهم .

> وأضاف أنه قد تم اعتماد برنامج لتنمية المفاهيم لدى الطفل المعاق ذهنيا باستخدام الكمبيوتر قام بوضعه مركز التطوير التكنولوجي بأكتوبر.