اغتيال”نائب”بمجلس الشعب السوري برصاص مسلحين

اغتال مسلحون مجهولون النائب في مجلس الشعب السوري،وريس اليونس فياض، بإطلاق الرصاص على سيارته في محافظة حماة، حسب ما أفاد مصدر في مجلس الشعب اليوم الأربعاء.

وقال المصدر،إن مجموعة مسلحة أطلقت النار على سيارة النائب وريس اليونس،التي كانت تنقله على طريق حماة السلمية،ما أدى إلى مقتله على الفور”.

اليونس نائب مستقل عن محافظة”طرطوس”التي تعتبر أحد أبرز تجمعات الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن،في اتصال هاتفي من بيروت، إن اليونس كان قائد مجموعة في قوات “الدفاع الوطني” التي تقاتل إلى جانب قوات النظام في حماة.

وشهدت سوريا بعد عام من اندلاع الاحتجاجات ضد النظام انتخابات تشريعية “تعددية” في مايو 2012 للمرة الأولى منذ خمسة عقود، بحسب تصنيف السلطات، انتهت بوصول أكثرية من حزب البعث إلى المجلس، ووصفتها المعارضة ودول غربية بأنها “مهزلة”.