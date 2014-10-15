«الخارجية» تتابع الأوضاع في العراق وتداعياتها على الجالية المصرية

قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، الأربعاء، إن وزارة الخارجية تتابع لحظة بلحظة تطورات الأوضاع في العراق وتداعياتها بالنسبة لأوضاع الجالية المصرية.

وعقد القطاع القنصلي اجتماعاً اليوم في إطار سلسلة اجتماعات دورية لمتابعة تطورات الموقف وذلك بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وحذت وزارة الخارجية مجددا من السفر إلى الأراضي العراقية في الوقت الحالي وتنصح المقيمين فيها بتوخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات، وكذلك ضرورة قيامهم بتسجيل بياناتهم لدى بعثاتنا في كلاً من بغداد، أربيل، والبصرة.