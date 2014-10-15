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“مصر” تنفي قصف طائراتها لبنغازي دعما لقوات”حفتر”

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“مصر” تنفي قصف طائراتها لبنغازي دعما لقوات”حفتر” “مصر” تنفي قصف طائراتها لبنغازي دعما لقوات”حفتر”

رئاسة الجمهورية

نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،السفير علاء يوسف،ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام طائرات مصرية بقصف مواقع لجماعات إسلامية بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وقد نقلت وكالة أسوشيتد بريس الأميركية ووكالات أخرى،عن مسؤولين مصريين قولهما إن طائرات حربية مصرية تقوم بقصف مواقع جماعات مسلحة في بنغازي شرقي ليبيا ضمن عملية واسعة للقضاء على هذه الجماعات.

وذكرت الوكالة نقلاً عن المسؤولين المطلعين على العملية ،أن استخدام الطائرات هو جزء من عملية حربية تقودها ضد ما وصفاه بالمليشيات المسلحة والتي تتضمن في وقت لاحق قوات برية ليبية دربت أخيرا على يد القوات المصرية.

وأضافات الوكالة،أن العملية التي من المتوقع أن تستمر ما بين ثلاثة وستة أشهر، تشارك فيها زوارق بحرية مصرية كمركز للعمليات في المتوسط وأن مصر تنسق بطريقة مباشرة مع قائد الأركان الليبي الذي عين أخيرا والذي زار مصر عدة مرات.

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