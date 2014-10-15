السوق السعودي يواصل نزيفه جراء الهلع من صغار المستثمرين

أغلق السوق السعودي على تراجعات حادة بنسبة 2.69% خاسرا 274 نقطة الى مستويات الـ 9903 نقطة.

وقد أغلقت جميع القطاعات على تراجعات .. وكان قطاع البنوك وقطاع البرتوكيماويات وقطاع الفنادق والسياحة أكبر الخاسرين.

ومن جهته قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سعود المطير في حديث لـ CNBC عربية: ” كما لاحظنا في عمليات البيع الكبيرة التي حدثت في الايام القليلة الماضية هي كانت من صغار المستثمرين ولم تكن من المحافظ المالية الكبيرة، في جلسة التداول والتي خسر فيها المؤشر أكثر من 700 نقطة كانت قيمة التداولات 8 مليار ريال فقط، وهذا يعني ان عمليات الهلع التي تحدث هي من صغار المستمرين بشكل اساسي”.