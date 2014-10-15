أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السوق السعودي يواصل نزيفه جراء الهلع من صغار المستثمرين

Google+ Print
السوق السعودي يواصل نزيفه جراء الهلع من صغار المستثمرين السوق السعودي يواصل نزيفه جراء الهلع من صغار المستثمرين

أغلق السوق السعودي على تراجعات حادة بنسبة 2.69% خاسرا 274 نقطة الى مستويات الـ 9903 نقطة.

وقد أغلقت جميع القطاعات على تراجعات .. وكان قطاع البنوك وقطاع البرتوكيماويات وقطاع الفنادق والسياحة أكبر الخاسرين.

ومن جهته قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سعود المطير في حديث لـ CNBC عربية: ” كما لاحظنا في عمليات البيع الكبيرة التي حدثت في الايام القليلة الماضية هي كانت من صغار المستثمرين ولم تكن من المحافظ المالية الكبيرة، في جلسة التداول والتي خسر فيها المؤشر أكثر من 700 نقطة كانت قيمة التداولات 8 مليار ريال فقط، وهذا يعني ان عمليات الهلع التي تحدث هي من صغار المستمرين بشكل اساسي”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا