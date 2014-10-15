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مدرسة إخوانية بالشرقية تجبر الطالبات على رفع «شارة رابعة» خلال الحصص الدراسية

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مدرسة إخوانية بالشرقية تجبر الطالبات على رفع «شارة رابعة» خلال الحصص الدراسية مدرسة إخوانية بالشرقية تجبر الطالبات على رفع «شارة رابعة» خلال الحصص الدراسية

 

أرشيفية

قررت مديرية التربية والتعليم بالشرقية إيقاف مدرسة عن العمل، وإحالتها للتحقيق والنقل إلى ديوان الإدارة التعليمية، لإجبارها التلاميذ على رفع إشارة رابعة خلال الحصص الدراسية .

وقال قرار الإحالة أن “لولو محمد صلاح الدين” مدرسة رياضيات بمدرسة ديرب السوق الابتدائية رقم 2 تجبر تلاميذ الصف الثانى برفع الأربعة أصابع، خلال طلب الإجابة، وأن موجة المادة اكتشف ذلك، خلال توجيه السؤال لأحد التلاميذ بالاستفسار عن سبب فعله ذلك، أكد التلاميذ أن المدرسة هى التى طلبت منهم فعل ذلك.

جدير بالذكر أن المدرسة هى من الكوادر النسائية بالتنظيم وزوجة القيادى الإخوانى الهارب “خالد فياض” وكيل مديرية الأوقاف الإسكندرية السابق، ونجل عم النائب الأسبق وعضو الإرشاد محمد فياض .

 

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