مباشر - مصر 1-0 بوتسوانا.. العارضة تحرم صلاح من التسجيل

تابع مع FilGoal.com نتيجة مباراة مصر وبوتسوانا في استاد القاهرة وسط حضور جماهيري في الجولة الرابعة من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

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مصر تحتاج للفوز على بوتسوانا بنتيجة كبيرة، وذلك لضمان العودة إلى سباق التصفيات المرشحة للمغرب.

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ق57) مراوغة رائعة من محمد صلاح بكعب قدمه.. لكن كرته اصطدت في العارضة.

ق52) أخيرا، عمرو جمال يسجل. اللاعب المتميز يقف على كرته بإجادة، يدور برقيبه ويسدد في الشباك كرة مقوسة جميلة.

ق50) المنتخب في الشوط الأول اعتمد على اللعب في القلب.. الشوط الثاني الهجوم تحول إلى الجناحين.

ق47) المنتخب المصري يلعب في الشوط الثاني على الكرات الطولية للجناحين على أمل فتح مساحات في دفاع بوتسوانا.

استراحة.

ق40) أووووووووووووه.. صلاح ينفرد، يركض.. لكن في النهاية الحارس يتصدى لها بثبات، عمرو السولية يتابع، لكن كرته تصطدم في الشباك الخارجية.

ق35) أول هجمة مرتبة للمنتخب.. تمريرات عديدة وكرات جيدة وصلت إلى عمرو جمال، لكن تصويبته كانت ضعيفة.

ق30) لاعب من بوتسوانا سقط أرضا، ولاعبو مصر قرروا اللعب ومرروا الكرة لمحمد صلاح لينفرد، لكن الحارس كان أسرع منه وأنقذ فريق بلاده.

ق27) فرصة لبوتسوانا من خلف أحمد فتحي.. لكن الدفاع المصري يبعد الكرة.

ق22) السولية بالفعل يزيد أكثر في الهجوم، ويصل لمنطقة جزاء بوتسوانا.. لكنه سدد في السماء.

ق20) شوقي غريب يتحدث مع السولية.

ق14) تصويبة قوية لوليد سليمان.. أول كرة على حارس مرمى بوتسوانا.

ق10) كرة في العارضة لعمرو جمال.. لكن من تسلل.

ق7) مصر سيئة جدا حتى الآن.. لازال الفريق غير متحكم، الهجمات تنتهي بسرعة كبيرة.

ق4) عمرو السولية هو من يزيد في هجمات المنتخب.. لكن لازال الفريق لم يسيطر بعد على مجريات الأمور.

ق1) منتخب بوتسوانا يبدو أكثر جرأة من مباراة الذهاب.. يعرف صعوبة أن يفوز في كل الأحوال وبالتالي يحاول أن يبادر مبكرا وهو لازال في قمة طاقته.