اتحاد الكرة: لم نرسل طلب استضافة أمم إفريقيا حتى الآن

/أ ش أ/ قال عزمي مجاهد مدير ادارة الاعلام باتحاد الكرة إن الاتحاد لم يرسل لنظيره الافريقي طلب لاستضافة كاس الامم الافريقية 2015 ، حتى الان، وذلك في حال تم نقل البطولة من المغرب.

وكانت السلطات المغربية قد طلبت من الاتحاد الافريقي تاجيل البطولة خوفا من انتشار مرض الايبولا القاتل، حيث تم رفض امر التاجيل من الاتحاد الافريقي.

وبشان اصدار قرار لنقل البطولة من المغرب ،قال مجاهد في تصريحاته اليوم الاربعاء لوكالة انباء الشرق الاوسط، ان المهندس هاني ابو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي قد عرض الموضوع علي الجبلاية لمعرفة رايهم في قدرة مصر علي استضافة البطولة من عدمه.

واضاف مجاهد ان الاتحاد لم يبت قراره حتي الان حيث انه لابد من موافقة وزارات الشباب والرياضة والداخلية اولا حتي يتم اتخاذ قرار من الجبلاية بخصوص هذا الشان

واختتم مجاهد تصريحاته بانه يتمني التوفيق لمنتخب مصر اليوم في مواجهته ضد بتسوانا، وان يشهد اللقاء حضور جماهيري كبير لدعم الفراعنة في مشواره بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.