أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة: لم نرسل طلب استضافة أمم إفريقيا حتى الآن

Google+ Print
اتحاد الكرة: لم نرسل طلب استضافة أمم إفريقيا حتى الآن اتحاد الكرة: لم نرسل طلب استضافة أمم إفريقيا حتى الآن

/أ ش أ/ قال عزمي مجاهد مدير ادارة الاعلام باتحاد الكرة إن الاتحاد لم يرسل لنظيره الافريقي طلب لاستضافة كاس الامم الافريقية 2015 ، حتى الان، وذلك في حال تم نقل البطولة من المغرب.

وكانت السلطات المغربية قد طلبت من الاتحاد الافريقي تاجيل البطولة خوفا من انتشار مرض الايبولا القاتل، حيث تم رفض امر التاجيل من الاتحاد الافريقي.

وبشان اصدار قرار لنقل البطولة من المغرب ،قال مجاهد في تصريحاته اليوم الاربعاء لوكالة انباء الشرق الاوسط، ان المهندس هاني ابو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي قد عرض الموضوع علي الجبلاية لمعرفة رايهم في قدرة مصر علي استضافة البطولة من عدمه.

واضاف مجاهد ان الاتحاد لم يبت قراره حتي الان حيث انه لابد من موافقة وزارات الشباب والرياضة والداخلية اولا حتي يتم اتخاذ قرار من الجبلاية بخصوص هذا الشان

واختتم مجاهد تصريحاته بانه يتمني التوفيق لمنتخب اليوم في مواجهته ضد بتسوانا، وان يشهد اللقاء حضور جماهيري كبير لدعم الفراعنة في مشواره بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى