وصفات طبيعيّة لعلاج مشكلة البقع

البقاء لفترة طويلة تحت الشمس، واضطراب الحالة النفسيَّة وإتباع نظام غذائي سيئ وغيرها من العوامل تؤدي إلى ظهور بقع داكنة على البشرة، ما يفسد جمالها وتألقها ويفقدها وهجها ونضارتها وشبابها، فكيف تتخلصين من تلك البقع؟

وتسمى بقع التقدُّم في العمر أيضاً ببقع الكبد، وتظهر بعدة ألوان مختلفة مثل اللون الرمادي، واللون البني، أو اللون الأسود، وهي تختلف في أحجامها، وغالباً ما تظهر على الأيدي، وعلى الكتفين والذراعين، وفي المناطق الأكثر تعرضاً للشمس، وتبدو على الأشخاص فوق عمر الأربعين، وقد تظهر على الأشخاص الأصغر سناً وذلك لكثرة تعرضهم للشمس. وهنا نقدِّم لك طرقاً عديدة يمكنها معالجة تلك البقع غير المؤذية.

3 وصفات طبيعيَّة لعلاج بقع التقدُّم في العمر

الكمون:

اغلي بذور الكمون في الماء وبعد أن يصبح دافئاً يستخدم الماء كغسول للوجه. ويراعى عدم غسل الوجه بالماء العادي لمدَّة 30 دقيقة بعد استخدام ماء الكمون لضمان الاستفادة الكاملة من المواد الطبيعيَّة الموجودة في الكمون، التي تعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع البنيَّة.

وصفة الصبار:

ضعي هلام الصبار على بشرتك يومياً لمدَّة لا تقل عن شهرين على أن يكون استخدامك لهذا الهلام مرتين في اليوم.

زيت الزيتون:

المكونات: ملعقة زيت زيتون، ملعقة خل أبيض.

الطريقة: قومي بخلط المكونات جيداً، ثمَّ ضعيها على أماكن البقع لمدَّة 30 دقيقة، ثمَّ اشطفي المنطقة المصابة بالماء الفاتر، ويراعى وضع هذه الوصفة مرَّة واحدة في اليوم.

وهناك أيضاً علاجات طبيَّة عديدة مختلفة مثل: العلاج بالليزر، أو التجميد العلاج بالتبريد، أو التخطيط الجلدي، أو التقشير الكيميائي.

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