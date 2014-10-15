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إكسسوارات الشعر سيدة موضة الخريف

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إكسسوارات الشعر سيدة موضة الخريف إكسسوارات الشعر سيدة موضة الخريف

الأربعاء 15-10-2014 19:49

لدفء الخريف، اخترنا لك، بالتنسيق مع مصفف الشعر ميشال تقلا، فكرة تبرز جمالك وطلّتك، من ابتكار ميشال، لتُحاكي أوراق الأشجار، ولتزيّني بها شعرك في هذا الفصل.

اكسسوارات  الشعر الجديدة هي عبارة عن أوراق اشجار ذهبيّة - نحاسية اللون، ستطغى على شعرك حتماً هذا الخريف، باعتبارها موضة قوية جداً وتليق بجميع النساء، مهما اختلفت ألوان شعورهنّ أو طولها؛ وهي لتزيين الشعر في الليل والمناسبات الكبيرة والأعراس.

ويؤكد ميشال، في حديثه لـ"سيدتي نت"، أنّ موضة خريف وشتاء 2014-2015 تقوم على اعتماد الألوان الداكنة للشعر كتدرجات الأحمر والبني الشوكولاته، بالرغم من أنّ اللون البرونزي- الشاتان لا يزال هو أكثر الألوان رواجاً وطلباً من قبل المرأة.

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وعن أبرز التسريحات، قال: "الشينيون المرفوع مميّز لسهرات الخريف، والشعر المنسدل والمموّج" سيد موضة هذا الموسم لإطلالة متفردة ولافتة.

وقدّم ميشال نصيحة إلى كلّ امرأة بأن تلجأ إلى مصفّف الشعر الذي يفهم شخصيّتها وطبيعة شعرها، في كلّ شهر. كما عليها أن تقوم بعلاج شعرها كلّ 6 أشهر مرّة من خلال قص اطرافه.

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