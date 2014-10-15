أعلن البيت الابيض أن الرئيس الامريكي باراك أوباما قرر إلغاء جولة في ولايتي نيوجرسي وكونيكتيكت كانت مقررة اليوم وذلك للاجتماع مع اعضاء الحكومة الامريكية لبحث آخر تطورات فيروس إيبولا.
> كانت ادارة تكساس للخدمات الصحية قد اعلنت في وقت سابق اليوم ان الاختبارات المعملية اثبتت اصابة عامل ثان باحد المستشفيات بمدينة دالاس بفيروس ايبولا.
> كان العامل المصاب قد اشرف علي رعايه اول مريض يصاب بالفيروس في الولايات المتحدة وتوفي قبل اكثر من اسبوع حسب ما قال مسئولون في القطاع الصحي.
أوباما يلغي رحلة لنيوجرسي لبحث تطورات فيروس “إيبولا”
أعلن البيت الابيض أن الرئيس الامريكي باراك أوباما قرر إلغاء جولة في ولايتي نيوجرسي وكونيكتيكت كانت مقررة اليوم وذلك للاجتماع مع اعضاء الحكومة الامريكية لبحث آخر تطورات فيروس إيبولا.