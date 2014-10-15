​بالصور.. وزير البترول يتفقد شركة الأنابيب ومعمل تكرير أسيوط

قال المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ان سبب ازمة البترول فى محافظات شمال الصعيد سببها شركات النقل التى قللت رحلات الشاحنات خلال فترة ما قبل العيد وان الازمة كانت واضحة فى بنزين 80 بنزين بسبب تحول نسبة كبير من اصحاب السيارات الى استخدام 80 بدلا من 92 بعد رفع الاسعار.وقد ادت اجازات الشركات خلال فترة ما قبل العيد الى تفاقم الازمة خاصة فى المحافظات التى ليس بها مخزون استراتيجى وظهرت الازمة واضحة فى اسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير البترول فى شركة اسيوط لتكرير البترول بحضور اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط والمهندس محمد علام رئيس شركة اسيوط لتكرير البترول.

واكد وزير البترول ان هناك حجم استثمارات كبيرة فى قطاع البترول لاستيعاب الاستهلاك المتزايد فى البزين من 25 مليون طن سنويا الى 35 مليون طن سنويا بانشاء مستوعات جديدة ومعامل جديدة فى كل من اسيوط ووالاسكندرية والسويس منها استثمارت تبلغ 52 مليون دولار فى اسيوط فقط.

واشار وزير البترول الى ان انشاء محطات تموين الغاز الطبيعى باسيوط سيتم قريبا وذلك بانشاء اربعة محطات داخل مدن المحافظة بعد التشاورمع اللواءابراهيم حماد لتحديد هذه الاماكن وحمل وزير البترول بشرى للمواطنين فى مراكز اسيوط بادخال لاغاز الطبيعى لعدد 105 وحدة سكنية خلال 3 سنوات فى مركزى الفتح وابنوب وذلك بعد الانتهاء من مدينة اسيوط التى تم ادخال الغاز الى 101 الف وحدة ولم يتبق سوى 6 الاف وحدة سكنية .

واشار وزير البترول الى وجود استفادة كبرى لابناء اسيوط من وجود شركات البترول التى تحتل 55 كيلو متر من اجمالى 59 كيلو متر خصصت للمحافظة فى الترسيم الجديد للحدود واضاف اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط ان هناك منطقة صناعية للصناعات التكاملية سيتم انشائها بجوار المناطق البترولية.​