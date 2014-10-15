براءة 7من طلاب الإخوان بأحداث جامعة الأزهر

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد ثابت، ببراءة 7 متهمين من طلاب جماعة الإخوان بجامعة الأزهر، عن تهمة خرق قانون التظاهر ، وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة اتلاف الممتلكات العامة لاتهامهم في الاشتباكات التي وقعت بجامعة الأزهر الفترة الماضية.

ووجهت النيابة، إلى المتهمين تهم “إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر وحيازة أسلحة نارية وطلقات، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة ومقاومة السلطات”.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على المتهمين لقيامهم بالتظاهر بجامعة الازهر خلال شهري أبريل ومايو الماضي، وقيامهم بالتعدى على قوات الامن وترديد هتافات معادية ضد قوات الجيش والشرطة ، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3228 لسنة 2014 وتمت احالتها الى النيابة التى تولت التحقيق .