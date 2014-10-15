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“الخارجية” تتابع تطورات الأوضاع بالعراق وتداعيتها بالنسبة للجالية المصرية

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“الخارجية” تتابع تطورات الأوضاع بالعراق وتداعيتها بالنسبة للجالية المصرية “الخارجية” تتابع تطورات الأوضاع بالعراق وتداعيتها بالنسبة للجالية المصرية

السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج

قال السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إن وزارة الخارجية تتابع لحظة بلحظة تطورات الأوضاع في العراق الشقيق وتداعياتها بالنسبة لأوضاع الجالية المصرية، وقد عقد القطاع القنصلي اجتماعاً اليوم في إطار سلسلة اجتماعات دورية لمتابعة تطورات الموقف، وذلك بمشاركة ممثلي الوزارات و الجهات المعنية.

وتعاود وزارة الخارجية، تحذيرها من السفر إلى الأراضي العراقية في الوقت الحالي، وتنصح المقيمين فيها بتوخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات، وكذلك ضرورة قيامهم بتسجيل بياناتهم لدى بعثاتنا في كلاً من بغداد، أربيل، والبصرة.

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