«داعش هيتس».. دلوعة المجاهدين إلى كنترول انتحارى: «ممكن نشيد جلجلت»

كتب – أحمد أشرف

أصبح تنظيم داعش، أعجوبة العصر الحديث، فعلى الرغم من وحشية التنظيم، وعمليات الذبح والإعدام الجماعية التى ينظمها بحق سكان المدن التى يستولى عليها مقاتلى داعش، الإ أن طرائف داعش، أصبحت محل إعجاب وسخرية الكثيرين، وجائت أخر موضة لداعش قناة “أناشيدنا”، التى تحاكى قنوات الأغانى العربية.

«داعش هيتس»

على الرغم من أن تنظيم داعش، ينسب نفسه إلى الأنظمة الإسلامية التى تطبق شريعة الإسلام بحذافيرها، الإ أن التنظيم أطلق قناة فضائية باسم “أناشيدنا”، لبث الأغانى والأناشيد الداعشية، التى تحمس مقاتلى التنظيم، فى حروبهم المختلفة بسوريا والعراق وغيرها من مناطق الصراع، وتتشابه القناة إلى حد كبير مع قنوات الأغانى العربية وتضم شات لتلقى طلبات المشاهدين من أغانى وأناشيد، ورصدت وكالة أونا، طلبات مشاهدجى القناة حيث أرسلت “دلوعة المجاهدين” تتطلب من “كنترول انتحاري” إذاعة نشيد “جلجلت”.

«الرويلى».. منشد داعش

لم تقتصر الموسيقى لدى داعش، على قناة “أناشيدنا”، بل ظهر بين صفوف التنظيم الشاب الرويلي، الذى ترك العمل لينضم إلى «داعش»، وظهر في مقطع صوتي بثه تنظيم «داعش» في موقع «يوتيوب»، يشدو بقصائد ثناء وتبجيل للقائد السابق لتنظيم القاعدة الزرقاوي، ولأبي بكر البغدادي الذي نصّب نفسه أميراً للمؤمنين، وأفادت الأنباء بمقتل الرويلى شهر أغسطس الماضى، كما اشتهر تنظيم داعش بالرقصات الغريبة، وظهر تسجيل تداوله نشطاء لرقصة “يا عاصب الرأس وينك”.

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«شيزوفرنيا داعش»

يظهر تناقض تنظيم داعش جليًا، فعلى الرغم من اهتمام داعش بالموسيقى بحسب ما ذكرناه، قالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فى تقرير لها، أن مسلحى التنظيم المسمى بـ”داعش” أعادوا فتح المدارس فى مدينة الموصل العراقية -التى يسيطرون عليها- لكنهم حظروا تدريس الموسيقى.