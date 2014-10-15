مشاجرة بالألعاب النارية بين الطلاب أمام مدرسة السلام الثانوية بالسويس

شهد محيط مدرسة السلام الثانوية بنين بالسويس عصر اليوم مشاجرة بالعاب النارية بين طلاب المدرسة وطلاب مدرسة المستقبل الثانوية الصناعية على خلفية مشاجرة بين طالبين من المدرستين.

قال أحد الطلاب ان المدرسة حدث بها حالة من الهرج والفوضي فور القاء العاب نارية على المدرسة وحدث كر وفر بين الطلاب حتي تدخل بعض سكان وشباب من منطقة الايمان وفيصل والسحاب وتم السيطرة على الموقف.

كانت مدرسة السلام شهدت بداية الاسبوع الحالي مشاجرة بين طلاب امام المدرسة بالسلاح الأبيض واخري بالعصا بين طلاب المدرسة وطلاب المستقبل الصناعية.