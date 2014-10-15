إخلاء سبيل نجل شقيق «الإسلامبولي» و2 من أصدقائه بالغردقة

قرر المستشار أحمد محفوظ، رئيس دائرة غرفة المشورة بمحكمة البحر الأحمر، الأربعاء، إخلاء سبيل نجل شقيق خالد الإسلامبولى، و2 من أصدقائه بضمان محل إقامتهم، بعد ضبطهم في كمين برأس غارب، وبحوزتهم جهاز كمبيوتر «لاب توب» يحتوي على مجموعة فيديوهات لمظاهرات إخوانية.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى 22 سبتمبر الماضى، أثناء مرور نجل شقيق خالد الاسلامبولى و2 من أصدقائه بكمين رأس غارب، لقضاء أجازة بالغردقة، وبسؤال الضابط المعين بخدمة الكمين عن رخصة قيادة السيارة لاحظ اسم الإسلامبولى، فقام بطلب تحقيق الشخصية.

وبالكشف عليهم تبين أن مستقلي السيارة هم، خالد محمد أحمد شوقى الإسلامبولى، 22 سنة، وخالد مصطفى إبراهيم، 27 سنة، وعصام مصطفى أحمد، 23 سنة، وتبين أن أغلب أقاربهم تم ضبطهم على ذمة قضايا إرهابية.

وبتفتيش السيارة تم ضبط جهاز كمبيوتر «لاب توب»، محمل عليه مجموعة من الفيديوهات والصور الخاصة بمظاهرات الإخوان.

وتم نقلهم لمقر جهاز الأمن الوطنى، وتحرر لهم المحاضر اللازمة، ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مخالفة للقانون، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتجدد لهم 15 يومًا أخرى، وعند تقديم دفعهم استئنافًا على قرار النيابة أمام غرفة المشورة، تم قبوله وإلغاء قرار تجديد الحبس، وإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.