بالصور.. سيدة أمريكا الأولى تزرع الخس والطماطم في حديقة البيت الأبيض

«ميشيل أوباما لا تخشى اتساخ ملابسها».. عبارة استخدمها عدد كبير من وسائل الإعلام الأمريكية، الأربعاء، للتعليق على مشاركة ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في التقليد السنوي لحصاد الخضراوات وزراعة المحاصيل الجديدة في حديقة البيت الأبيض.



>ودعت ميشيل الطلاب من المدارس من ولايات أريزونا، كاليفورنيا، وأوهايو، للمشاركة في حصاد الخريف، ويرجع سبب اختيار هؤلاء الطلاب بالتحديد إلى كونهم يشاركون في برنامج مدرسي باسم «من المزرعة إلى المائدة» والذي يهدف إلى استخدام الخضراوات المحلية في الوجبات المدرسية، وذلك لتعليم الطلاب أهمية الأكل الصحي.



>وارتدت السيدة الأولى ملابس رياضية للمشاركة في الحدث، وقامت بحصاد الخس والفلفل والبطاطا والطماطم.

وعن الحصاد، قالت ميشيل «إنه رائع، فقبل بضعة أشهر فقط كانت هذه الأرض مجرد طين، ولكن الآن نبتت كل الخضراوات».

وبعد يوم من العمل الشاق، انضم الأطفال لطهاة البيت الأبيض لإعداد الغداء لتناوله مع ميشيل في الغرفة الشرقية.



>وبدأت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية زراعة الحديقة النباتية في عام 2009، قبل عام من بدء مبادرة «هيا نتحرك» التي تهدف لتشجيع الأطفال والأسر على الأكل الصحي وعلى ممارسة الرياضة.