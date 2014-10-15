أماندا بينز تقطع علاقتها بعائلتها

قرّرت النجمة الأميريكية Amanda Bynes قطع علاقتها بعائلتها نهائيّاً، بعد أن وضعها والداها في مركز للرعاية النفسيّة، في لوس أنجلوس.

وصرّحت Bynes أنّ علاقتها بوالديها قد دُمّرت الى الأبد، بسبب ما فعلاه بها.

وفي المقابل، أعرب والدا النجمة عن راحتهما التامّة لوجودها في المستشفى وحصولها على المساعدة، لتتخلّص من مرضها النفسي والاضطرابات التي تعاني منها.

وكانت عائلة Bynes قد وضعتها منذ أيام في مركز للرعاية النفسيّة، يُسمّىLas Encinas، لمدة 72 ساعة، من أجل تقييم قواها العقليّ، بعد أن أصبحت مشاكلها وسلوكيّاتها الغريبة تسبق شهرتها كممثلة.

يُذكر أنّ Amanda Bynes كانت قد وُضعت سابقاً تحت الرعاية النفسيّة، حين ادّعت أنّها أضرمت حريقاً صغيراً أمام أحد المنازل في لوس أنجلوس.