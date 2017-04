جون سينا يتحوّل إلى نجم "راب"

قرّر المصارع والممثّل John Cena إعادة تجربته في غناء "الراب".

وقد أعلن النجم العالمي، أنه سيغنّي أغنيتين جديدتين، يتعاون فيهما مع مغنّي "الراب" Wiz Khalifa.

وكشف John Cena، عبر تغريدة له على تويتر، عن أنّ الأغنية الأولى تحمل عنوان " Breaks" فيما تحمل الأغنية الثانية عنوان " All Day"، وقرّرا ضمّهما إلى ألبوم " WWE 2K15 " المتاح حاليّاً حجزه المسبق عبر متجر "iTunes".

وشكر البطل Wiz قائلاً: "أريد حقّاً شكر Wiz Khalifa على عطفه والاعتناء بي أسفل جناحيه".

بدوره قال Wiz Khalifa: "كنت من أكثر المعجبين بمصارعة المحترفين WWE منذ أن كنت طفلاً صغيراً، وفرصة العمل مع John Cena تجربة رائعة".

يُذكر أنّها ليست التجربة الفنيّة الأولى لـ John Cena فقد طرح ألبوم " You Can't See Me" عام 2005 وحلّ في المركز الـ 15 في قائمة " Billboard" لأفضل 200 ألبوم.