عمرو مصطفى يتحدى وفاء الكيلاني ويكشف زيف استفتاء "الحكم"

في خطوة تحمل الكثير من التحدي لنتيجة الاستفتاء الذي أجراه القائمون على برنامج "الحكم" الذي تقدمة الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة mbc، أجرى الملحن عمرو مصطفى استفتاءاً لبعض الأسئلة التي لم يعجبه نتيجتها في البرنامج، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" التي تعد منبراً إعلامياً له.

من أهم الأسئلة التي طرحها عمرو على جمهوره في صفحته هي "هل مهاجمه عمرو مصطفي للفنانين حرصاً منه على صورة مصر أم محاولة للفت الانتباه؟"

وكانت نتيجة استفتاء البرنامج لصالح الاختيار الثاني، وهو ما لم يعجب عمرو وأكد لوفاء أثناء البرنامج انه استفتاء غير عادل، مؤكدا أنه سيطرح نفس السؤال على صفحته وبالفعل جاءت النتيجة لصالح عمرو، وانهالت عليه التعليقات التي تؤكد أنّه حريص على صورة مصر.