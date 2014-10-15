أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عمرو مصطفى يتحدى وفاء الكيلاني ويكشف زيف استفتاء "الحكم"

Google+ Print
عمرو مصطفى يتحدى وفاء الكيلاني ويكشف زيف استفتاء "الحكم" عمرو مصطفى يتحدى وفاء الكيلاني ويكشف زيف استفتاء "الحكم"

الأربعاء 15-10-2014 14:49

في خطوة تحمل الكثير من التحدي لنتيجة الاستفتاء الذي أجراه القائمون على برنامج "الحكم" الذي تقدمة الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة mbc، أجرى الملحن عمرو مصطفى استفتاءاً لبعض الأسئلة التي لم يعجبه نتيجتها في البرنامج، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" التي تعد منبراً إعلامياً له.
من أهم الأسئلة التي طرحها عمرو على جمهوره في صفحته هي "هل مهاجمه عمرو مصطفي للفنانين حرصاً منه على صورة أم محاولة للفت الانتباه؟"
وكانت نتيجة استفتاء البرنامج لصالح الاختيار الثاني، وهو ما لم يعجب عمرو وأكد لوفاء أثناء البرنامج انه استفتاء غير عادل، مؤكدا أنه سيطرح نفس السؤال على صفحته وبالفعل جاءت النتيجة لصالح عمرو، وانهالت عليه التعليقات التي تؤكد أنّه حريص على صورة مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى