أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجلاء فتحي ترفض مليون دولار

Google+ Print
نجلاء فتحي ترفض مليون دولار نجلاء فتحي ترفض مليون دولار

الأربعاء 15-10-2014 15:02

رفضت الفنانة نجلاء فتحي عرضاً قدّمته لها إحدى القنوات المصرية من أجل السماح لها بإنتاج مسلسل عن قصة حياتها، على أن تظهر في أخر ثلاث حلقات مقابل مليون دولار أميركي.
وقد جاء رفض نجلاء قاطعا لأنها لا ترى في الممثلات الحاليات من تستطيع أن تقدم شخصيتها بشكل يقنع المشاهد، كما أنّ معظم الممثلات اللواتي قدمت حياتهن في أعمال فنية ظلمن كثيراً بسبب اعتماد سيناريوهات تلك المسلسلات على شائعات وقصص مفبركة.
لكن القناة عرضت على فتحي إمكانية تقديم مسلسل درامي تعود به إلى الساحة الفنية ووافقت، والآن يتم التنسيق لاختيار سيناريو قوي تعود من خلاله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي