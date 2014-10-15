نجلاء فتحي ترفض مليون دولار

رفضت الفنانة نجلاء فتحي عرضاً قدّمته لها إحدى القنوات المصرية من أجل السماح لها بإنتاج مسلسل عن قصة حياتها، على أن تظهر في أخر ثلاث حلقات مقابل مليون دولار أميركي.

وقد جاء رفض نجلاء قاطعا لأنها لا ترى في الممثلات الحاليات من تستطيع أن تقدم شخصيتها بشكل يقنع المشاهد، كما أنّ معظم الممثلات اللواتي قدمت حياتهن في أعمال فنية ظلمن كثيراً بسبب اعتماد سيناريوهات تلك المسلسلات على شائعات وقصص مفبركة.

لكن القناة عرضت على فتحي إمكانية تقديم مسلسل درامي تعود به إلى الساحة الفنية ووافقت، والآن يتم التنسيق لاختيار سيناريو قوي تعود من خلاله.