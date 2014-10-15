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كيف تجدون مريم أوزيرلي بالحجاب؟

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كيف تجدون مريم أوزيرلي بالحجاب؟ كيف تجدون مريم أوزيرلي بالحجاب؟

الأربعاء 15-10-2014 16:37

نشرت الممثلة التركية مريم أوزيرلي صورة لها على الفايسبوك وهي تضع على رأسها منديلاً أسوداً، ما دفع بالكثير من المتابعين لها لسؤالها عما إذا كانت قد ارتدت الحجاب، ليتبين لاحقاً أنها مجرد جلسة تصوير.
يذكر ان مريم من أم ألمانية وأب تركي مسلم، وقد ترعرت في برلين، إلا أنّ والدها كان حريصاً على الحفاظ على التقاليد التركية خصوصاً في شهر رمضان، كما ذكرت مريم في حوار لها.
هذه الصور لم تكن الأولى لمريم بالحجاب، إذ سبق وظهرت مرات عدة وهي ترتدي الحجاب في جلسات تصوير متعددة.
يبقى أن نشير إلى أن مريم العاطلة عن العمل حالياً هي من أنشط الفنانين الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تخضع بمناسبة ومن دون مناسبة لجلسات تصوير وتنشر صورها على الفايسبوك و"تويتر" و"إنستغرام. كيف تجدون مريم أوزيرلي بالحجاب؟

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