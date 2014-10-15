لبلبة وأحلام وسمية فارسات.. وباسم سمرة خيّال

اجتمع نجوم الفن والإعلام في دردشات وضحكات وقفشات، في حفل كبير كرمت فيه منظمة الآيزو العالمية مجموعة من نجوم مصر والخليج والشخصيات المهمة في المجتمع ضمن مهرجان فرسان الجودة في دورته الثانية عشر، أقيم الحفل في فندق كراون بلازا بدبي ومن النجوم الذين تم تكريمه:م لبلبة، سمية الخشاب، باسم سمرة، أحلام، والتي تعد أول مطربة تحصل على هذا اللقب، كما تم تكريم رانيا شعبان والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والدكتورة جيهان عبد القادر ومصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، ويحصل الفائزون بجوائز المهرجان على لقب "فارس" للجودة كل منهم في مجاله.

وكان من بين الحضور: أريام وأميرة الفضل.

حضرت لبلبة وسمية وباسم وعمرو سوياً، فتسابق الحضور لالتقاط الصور معهم والتلفزيونات لإجراء اللقاءات.. وعندما مازحت "سيدتي" باسم سمره وسألته هل انت بالفعل فارس فأجاب "أنا خيّال". ثم حضرت أحلام بصحبة زوجها مبارك الهاجري والتف من حولها العديد من الحضور لالتقاط الصور التذكارية معها، ومن بعدها بدأت اللقاءات التلفزيونية، وضمن أحد اللقاءات مع بوسي شلبي طلبت منها الغناء فغنت أمام قاعة الحفل حيث صمت الجميع ليستمعوا إليها، ثم صفق لها الحضور بحرارة.

قدمت الحفل بوسي شلبي ودعت طارق حمدان رئيس مهرجان فرسان الجودة الصعود على المسرح لإلقاء كلمته ثم بدأت التكريمات مع الشخصيات الاجتماعية، ومن ثم النجوم والإعلاميين. وحصلت لبلية على أعلى تصفيق حاد من الحضور عندما تم دعوتها الصعود على المسرح لتسلم الجائرة فاضطرت للوقوف في القاعة ترسل تحياتها وقبلاتها إليهم؛ ثم صعدت لتتسلم جائزتها، ومن بعدها أحلام حيث حصلت هي الأخرى على تصفيق حاد وصعدت إلى المسرح لتتسلم جائزتها، على أنغام أغنية "تدري ليش أزعل عليك" التي تفاعل معها الحضور، ثم طلبت منها بوسي غناء الأغنية ذاتها فأجابتها: سأغنى أغنية أخرى دائماً أهديها لجمهوري فغنت مقطع من أغنية "أنا من بعدك أتوه"، ثم كرم باسم سمرة وسمية الخشاب وعمرو الليثي ورانيا وألقى كل منهم كلمته بعد تسلم الجائزة.

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