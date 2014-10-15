مي عز الدين: هذا سرّ زيارة عادل إمام لي

هل ستصدر ألبوماً جديداً؟ ما حقيقة انضمامها إلى لجنة تحكيم أحد برامج الهواة؟ كيف تحدّثت عن زيارة النجم عادل إمام إلى موقع تصوير مسلسلها «دلع البنات»؟ هل ستتزوّج قريباً؟ ولماذا تغيب عن مناسبات النجوم؟ وما رأيها بمسلسل «سراي عابدين» وعلاقتها بيسرا؟ كل هذه التساؤلات وغيرها تجيب عنها النجمة مي عز الدين في الحوار التالي معها.

* أصبحت حريصة على التواجد بشكل سنوي في دراما رمضان. ما سبب ذلك رغم أن تصوير المسلسل يحتاج لأشهر ومجهود ضخم؟

بصراحة، إن تصوير مسلسل درامي أمر في غاية الإرهاق. أضف إلى ذلك الضغط النفسي الذي أعيشه حتى يخرج المسلسل إلى النور ويحقّق النجاح المرجو منه، بعكس أي فيلم سينمائي حيث تكون فترة تصويره قصيرة، ولكنني منذ دخلت الساحة الدرامية، شعرت بأن هناك حنيناً يأخذني كل عام باتجاه التلفزيون. وبعد انتهائي من تصوير العمل، أشعر بأنني قد أبتعد لفترة عن الساحة الدرامية، ولكن بعد مرور شهر، تجدني أفكّر في العمل الجديد. وهذا ما حدث هذا العام، حيث وقّعت على عمل درامي لعام 2015 مع المنتج محمود شميس الذي أتعامل معه في أعمالي.

*ألم تشعري بالقلق من تقديم مسلسل «دلع البنات» وهو من نوع الـ «لايت كوميدي» بعد أن قدّمت في العام الماضي مسلسل «الشك» الذي كان ينتمي لنوعية الدراما؟

- لا أنكر أنني شعرت بالفعل بخوف كبير من المسلسل؛ فبعد مسلسل «الشك» والنجاح الذي حقّقه والحمدلله، كنت خائفة من أن أقدّم عملاً «لايت كوميدي»؛ إذ إن الناس ستبدأ بالمقارنة. ومن الصعب أن نقارن فيلماً كوميدياً بفيلم درامي، ولكن الجمهور في أوقات كثيرة يقوم بمثل هذه المقارنات؛ وهذا ما أقلقني؛ فأخذت وقتاً طويلاً في التفكير. وحقيقة، لقد أتعبت المنتج محمود شميس خلال تلك المرحلة.

*هل كنت تتوقّعين النجاح الذي حقّقه مسلسل «دلع البنات»؟

صدّقني كما قلت لك من قبل، لقد عشت مرحلة كبيرة من القلق قبل عرض المسلسل، ولكن مع اقتراب شهر رمضان، شعرت بأن المسلسل سوف يحقّق نجاحاً لأنه نوعيّة مختلفة عن الأعمال المعروضة. وصراحة شعرت بحالة من الانبهار نتيجة هذا النجاح الساحق، وكل من تعامل معي في هذا المسلسل بذل مجهوداً جبّاراً، وأعتقد أننا سعدنا بالعمل سوياً وأيضاً بالنجاح المنقطع النظير الذي حقّقه.

*كثيرون علّقوا على علاقتك بالفنانة كريمة مختار، ولاسيما أنها كانت علاقة في غاية الإثارة والنديّة أحياناً. فهل تواجدها معك يمثّل إضافة لك؟

بالطبع، علاقتنا كانت بالضبط شبيهة بعلاقة القط والفأر. ثم تضحك وتقول: «أثناء التصوير فقط، لكن خارج التصوير كانت تعاملني بحنان شديد. وكانت تركّز معي في كل شيء، في حركتي وشكلي. بصراحة لقد مثّلت إضافة كبيرة في العمل، وأحب أن أشيد بإصرارها على التمثيل وحبّها له».

وتضيف مي: «أنا محظوظة لأنني تعاملت مع نجوم كبار في أعمالي الفنية، وعلاقتي بهم مازالت قوية».

يسرا حبيبة قلبي

*ما رأيك في نجمات رمضان هذا العام ومن جذب انتباهك منهنّ؟

الدراما هذا العام كانت قوية. وكان واضحاً فيها أنّ الإنتاج لم يبخل بأي إنفاق على الإطلاق، لكنني بالفعل لم أشاهد المسلسلات لأنني انتهيت من تصوير مسلسلي قبل عيد الفطر بأيام. وحالياً أنا في إجازة، ولكنني بالفعل سوف أتابعها قريباً ولاسيما أن معظم المسلسلات تعاد حالياً في العرض الثاني.

*عرض في رمضان مسلسل تاريخي وهو «سراي عابدين»، هل ستحرصين على متابعته في الإعادة الثانية ولاسيما أنه تربطك ببطلته يسرا علاقة قوية؟

يسرا حبيبة قلبي، وبالفعل سوف أشاهد العمل لأنه يمثّل نقلة في عالم الدراما التاريخية المصرية، وأتمنى أن تتشجّع شركات الإنتاج على تقديم هذه النوعية من الأعمال لأنها ترصد فترات تاريخية مهمة.

*البعض يرى أنك ابتعدت بشكل كبير عن الساحة السينمائية، ما ردّك؟

لم أبتعد فأنا أحب السينما كثيراً، لكنني أتواجد فقط في الأعمال التي أراها تحدث نقلات نوعيّة لي، أما إذا كانت سيناريوهات عادية، فأنا لا أغامر بها. التميّز في الساحة الفنية يتطلّب من الفنان التواصل مع الجمهور بأعمال جديدة في أفكارها وطريقة تقديمها.

*لكنك قدّمت شخصية البنت الشعبية في مسلسل «دلع البنات» وسبق أن قدّمتها في السينما، ما تفسيرك؟

لقد توقّفت عند هذا الموضوع قبل دخولي لتصوير المسلسل وتناقشت مع المنتج محمود شميس الذي أخبرني أنه وبالرغم من تقديمي هذه الشخصية في السينما، إلا أن الوضع في الدراما مختلف. وعندما اكتمل فريق العمل، وبدأ المنتج يحفّزني، قرّرت خوض التجربة ونجحت. كما أن «الشعبي» به حكايات وقصص كثيرة ويمكن تقديم مئات الأعمال عنه، فأنا لم أقدّم «الشعبي» صورة طبق الأصل من السينما. المسلسل مختلف تماماً، ولذلك نجح.

لست في عزلة

*مي عز الدين تصوّر عملها وتختفي عن الأنظار كما أنها لا تظهر في المناسبات الخاصة بالنجوم، ما سبب ذلك؟

أتّفق معك في هذا الأمر لأنني وجدت أن هذا أفضل لي، ولكنني لست في عزلة لأن كل ما يحدث في الوسط الفني والوطن العربي على الصعيدين الفني والسياسي أعرفه وأتابعه حتى أكون على دراية بكل شيء.

*لكنك حريصة على التواصل بشكل مستمر مع المعجبين على صفحتك، ما سبب ذلك؟

لأن هذا الأمر ضروري وفي غاية الأهميّة. كنت بعيدة جداً عن جمهوري، لذا قمت بإنشاء صفحة وجعلتهم يشاركونني أحزاني وأفراحي. وعندما أكون في مكان معيّن، أنشر صوري. فأنا حريصة على هذا الأمر لأنه يخلق حالة قوية من المصداقية لدى الجمهور، وهو في النهاية صاحب الحق في شهرتي، فأقلّها أن يتابعني باستمرار.

*لماذا مي عز الدين لا تهتمّ بشكلها في أيامها العادية؟

لأنني أحب أن أكون على طبيعتي، وأن أكون فتاة عادية جداً وأخرج بدون ماكياج. وتجدني طوال الوقت أرتدي الجينز. النجومية نعمة كبيرة من الله وهي لا تعني على الإطلاق محاصرة الفنان على مدار اليوم في تصرّفاته وحركاته وشكله لأنني في النهاية إنسانة. وأريد أن أعيش حياتي بشكل طبيعي وطبقاً لرؤيتي وليس لدي أمراض النجومية، وهذا من فضل الله.

التوتر يسيطر عليّ بشكل مبالغ فيه

*كثيرون لا يعرفون أنك كوميدية وتتمتّعين بخفّة ظل ويعتقدون أنك شخصية جادّة؟

بالفعل عندما يتعلّق الأمر بعملي، أنا إنسانة تستطيع القول «فوق الجد» (جديّة جداً)، لكن في الواقع أنا فكاهية وأحب كثيراً الضحك و«الهزار». ولا أحب التفكير في الماضي وأعيش حياتي ببساطة.

*بصراحة بعد النجومية الكبيرة التي حقّقتها على مدار السنوات الماضية، ما الذي تغيّر في مي؟

أصبحت أكثر تخوّفاً من الغد والتوتر يسيطر عليّ بشكل مبالغ فيه أحياناً، والسبب أنني لا أريد أن أفشل ولا أحبه على الإطلاق. ولذلك، أحياناً لا أنام من كثرة انشغالي في ما هو قادم. والنجاح يكون دائماً القلق ملازماً له حتى يتم الحفاظ عليه.

*بعيداً عن العمل، ما سبب عدم البحث عن الجزء الثاني في الحياة والمتعلّق بالزواج والإنجاب؟

لا توجد فتاة لا تفكّر في الزواج، ولكن بالفعل تركيزي كلّه في أعمالي. وقد يكون هذا عيباً لكن في النهاية الزواج والحب لا يأتيان بالحسابات والتخطيط، بل عندما يأذن الله. وبصراحة «نِفسي» أن يكون لدي شريك، لكن شرطي الحب قبل الارتباط.

حكايتي مع الزعيم

كانت مي عز الدين على موعد خاص أثناء تصويرها مسلسل «دلع البنات» مع الزعيم عادل إمام عندما قام بالذهاب إلى البلاتوه لكي يطمئن عليها هي وابنه محمد. وصف الزعيم مي بأنها «عفريتة». وتقول مي عن هذه الزيارة: «لم أتوقّع على الإطلاق أن يزورني الزعيم، لكنني فوجئت به في البلاتوه يتحدّث مع فريق العمل. وعندما ذهبت لمصافحته قال لي: «أنا بحبك جداً وسعيد جداً بفيلمك «حبيبي نائماً». فقلت له: «الفيلم عجبك بجد، إنت شفته؟!» وخلال فترة تواجده معي، لم أتحدّث على الإطلاق. وكنت أنظر إليه فقط». وتقول مي بشكل كوميدي: «لا أعرف السبب. ولا أدري ماذا جرى لي من المفاجأة»!

«المثير أن الزعيم وصفني وقال عني لابنه محمد إمام «مي عفريتة تمثيل»، وهذا الأمر منحني فرحة كبيرة».

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