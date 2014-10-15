التشكيل - مصر تواجه بوتسوانا بثلاثي ارتكاز

يقود الثلاثي محمد النني وعمرو السولية وإبراهيم صلاح تشكيل منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا مساء الأربعاء في التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا 2015.

يلعب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بالتشكيل نفسه الذي فاز على بوتسوانا في ملعبها بهدفين من دون رد.

فالثلاثي عمرو جمال ومحمد صلاح ووليد سليمان يقود الفراعنة هجوميا، بدعم من ظهيري الجنب أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي.

وحافظ الثنائي محمد نجيب وسعد سمير على مكانه في الخط الخلفي لمنتخب مصر، أمام الحارس الأساسي محمد الشناوي.

ويمتلك منتخب مصر 3 نقاط في رصيده من 3 مباريات بعد خسارتين أمام السنغال وتونس، وفوز على بوتسوانا.

ويبحث الفريق المصري عن فوز يدعم محاولته للعودة إلى سباق الوصول للمغرب.