أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل - مصر تواجه بوتسوانا بثلاثي ارتكاز

Google+ Print
التشكيل - مصر تواجه بوتسوانا بثلاثي ارتكاز التشكيل - مصر تواجه بوتسوانا بثلاثي ارتكاز

يقود الثلاثي محمد النني وعمرو السولية وإبراهيم صلاح تشكيل منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا مساء الأربعاء في التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا 2015.

يلعب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بالتشكيل نفسه الذي فاز على بوتسوانا في ملعبها بهدفين من دون رد.

فالثلاثي عمرو جمال ومحمد صلاح ووليد سليمان يقود الفراعنة هجوميا، بدعم من ظهيري الجنب أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي.

وحافظ الثنائي محمد نجيب وسعد سمير على مكانه في الخط الخلفي لمنتخب مصر، أمام الحارس الأساسي محمد الشناوي.

ويمتلك منتخب مصر 3 نقاط في رصيده من 3 مباريات بعد خسارتين أمام السنغال وتونس، وفوز على بوتسوانا.

ويبحث الفريق المصري عن فوز يدعم محاولته للعودة إلى سباق الوصول للمغرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى