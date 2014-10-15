وقف «أستاذ مساعد» بجامعة المنصورة لاشتراكه في مظاهرة لطلاب الإخوان

أكد مصدر مسؤول بجامعة المنصورة أن رئيس الجامعة، قرر، الأربعاء، وقف الدكتور «ع. ح»، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، لاشتراكه في مظاهرة لطلاب الإخوان بالجامعة.

وأضاف المصدر أن الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة قرر تشكيل لجنة قانونية للتحقيق مع الأستاذ بعد أن تم تصويره بالفيديو ورصد جميع تحركاته وتم تفريغ الفيديو بالكامل وتأكد من اشتراكه في المظاهرة.

وأضاف المصدر، إننا من خلال مراقبة بعد قيادات المظاهرة اكتشفنا المكان الذي يخبئ فيه الطلاب اللافتات والمنشورات التي يتم توزيعها على المتظاهرين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين من المشاركين في تلك المظاهرات، والتي قد تصل إلى حد الفصل نهائيًا من الجامعة.