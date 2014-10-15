وزير الصحة ينفي عدم استقبال المستشفيات لطفل حادث «اللوح الزجاجي» بالمطرية

نفى الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، رفض مستشفى عين شمس التخصصي استقبال طفل توفي متأثرًا بقطع بأحد الأوردة الرئيسية تحت عظمة «الترقوة» نتيجة سقوط لوح زجاجي عليه بأحد الفصول بمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية بالمطرية.

وقال «العدوي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الطفل الذي توفي نتيجة إصابته بقطع بأحد الأوردة الرئيسية تحت عظمة «الترقوة» بعدما سقط عليه لوح زجاجي بأحد الفصول بمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية بالمطرية استقبلته مستشفى عين شمس التخصصي وأجرت له عملية إلا أنه توفى.

وأضاف «العدوي» أنه لم يحدث رفض للطفل المصاب بأي من المستشفيات وأجريت له عملية بـ«عين شمس التخصصي».