صفحة جديدة: البشير يلبى دعوة السيسى لزيارة القاهرة.. وخبير: الخلافات بين مصر والسودان «شو إعلامى»

كتب – أحمد أشرف

العلاقات “المصرية – السودانية”، يميل الخطاب السياسي التقليدي إلى توصيفها بأنها علاقة “أزلية “، فالشعبين يرتبطان بوحدة الأرض ,اللغة,التاريخ,العقيدة,الهدف والمصير المشترك.

تداخل تاريخ السودان القديم مع تاريخ مصر الفرعونية على مدى فترات طويلة، ليحتضن وادى النيل الشعبين المصرى والسودانى لآلاف السنين، مخلفَا أقدم العلاقات التاريخية التى لم ولن تتغير مهما تعاقبت الحكومات أو الأنظمة بمصر والسودان.

السيسى: السودان جزء من مصر

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت 28 يونيو 2014، مباحثات في الخرطوم مع نظيره السوداني عمر البشير، وتناولت مباحثات الرئيسين المصري والسوداني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية.

وقال السيسي، إننا تعتبر السودان جزء من مصر،وهناك العديد من موضوعات المشتركة التى يجب أن يعمل عليها الشعبان المصرى والسودانى حتى يتحقق رخاء الدولتين.

البشير يلبى دعوة السيسى لزيارة مصر

قالت الرئاسة السودانية، اليوم الثلاثاء، إن “الرئيس عمر البشير سيبدأ زيارة رسمية إلى مصر، يوم السبت المقبل، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي للرئيس السوداني، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم الثلاثاء، إن المباحثات بين الرئيسين البشير والسيسي ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الوفد المرافق للرئيس البشير في زيارته لمصر، يضم وزراء رئاسة الجمهورية صلاح ونسي، والخارجية علي كرتي، والدولة بوزارة الدفاع الفريق يحيى محمد خير، والكهرباء والموارد المائية معتز موسي، والاستثمار مصطفي عثمان إسماعيل، والعمل والإصلاح الإداري اشراقة سيد محمود، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق محمد عطا المولي. وتعد هذه الزيارة هي الأولى للرئيس السوداني إلى القاهرة منذ تولي الرئيس السيسي منصبه في يوني الماضي.

خبير: الحديث عن خلافات مصرية سودانية «شو إعلامى»

قال الدكتور هانى رسلان، خبير العلاقات المصرية السودانية، إن زيارة عمر البشير إلى القاهرة زيارة “متوقعة”، فى إطار رغبة النظامين السودانى والمصرى فى تخطى مرحلة الفتور والجمود فى العلاقات بين البلدين.

وأضاف رسلان فى تصريحات خاصة لوكالة ONA، أن وسائل الإعلام لعبت دورًا كبيرًا فى إظهار أن هناك خلاف وهمى بين الحكومتين المصرية والسودانية، مشيرًا إلى أن بعض الوسائل الإعلامية حرفت كلام عمر البشير عن سياقه، حين قال “إن حلايب سودانية”، مؤكدًا أن حديث البشير كان يخص الشأن الداخلى السودانى وليس له أى علاقة بمصر، مؤكدًا أن البشير أوضح فى خطابه أن “السودان لن تدخل فى حرب ضد مصر”.

وتابع رسلان، أن اللقاء بين السيسى والبشير سيتطرق إلى قضايا الأمن والمياه، وكافة القضايا الإقليمية التى تخص البلدين، ولن يتطرق إلى النقاط الخلافيةكقضية “حلايب وشلاتين”.