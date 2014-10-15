مقتل جنديين من الجيش الليبي جراء الاشتباكات مع”مجلس شورى ثوار بنغازي”

لقى جنديان في صفوف الجيش الليبي مصرعهما اليوم الأربعاء ، جراء الاشتباكات الدائرة مع قوات مجلس شورى بنغازي. وقال محمد حجازي الناطق الرسمي باسم عملية “الكرامة” في تصريح صحفي اليوم ، “إن جنديين من الجيش الليبي قتلا في اشتباكات مع أنصار الشريعة ،ويواصل الجيش يطرته على بعض مقار مجلس شورى ثوار بنغازي ، آخرها مبنى الاستخبارات العسكرية”.

> ونوه حجازي بان الجيش لم يستخدم كل قطاعاته اليوم، وأنه يسيطر على محور قاريونس – الرحبة ، بالكامل، ويتقدم ببطء على محور بنينا – بوعطني.

> وكشف حجازي عن وجود محاور أخرى سيتواجد فيها الجيش، معتذرًا عن الإدلاء بتفاصيل أكثر حولها للحفاظ على سرية العمليات العسكرية.

> كان الحجازي قد صرح في وقت سابق من اليوم بان الجيش الليبي سيطر على قصر ولي العهد .