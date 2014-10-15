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مقتل جنديين من الجيش الليبي جراء الاشتباكات مع”مجلس شورى ثوار بنغازي”

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مقتل جنديين من الجيش الليبي جراء الاشتباكات مع”مجلس شورى ثوار بنغازي” مقتل جنديين من الجيش الليبي جراء الاشتباكات مع”مجلس شورى ثوار بنغازي”

أرشيفية

لقى جنديان في صفوف الجيش الليبي مصرعهما اليوم الأربعاء ، جراء الاشتباكات الدائرة مع قوات مجلس شورى بنغازي. وقال محمد حجازي الناطق الرسمي باسم عملية “الكرامة” في تصريح صحفي اليوم ، “إن جنديين من الجيش الليبي قتلا في اشتباكات مع أنصار الشريعة ،ويواصل الجيش يطرته على بعض مقار مجلس شورى ثوار بنغازي ، آخرها مبنى الاستخبارات العسكرية”.
> ونوه حجازي بان الجيش لم يستخدم كل قطاعاته اليوم، وأنه يسيطر على محور قاريونس – الرحبة ، بالكامل، ويتقدم ببطء على محور بنينا – بوعطني.
> وكشف حجازي عن وجود محاور أخرى سيتواجد فيها الجيش، معتذرًا عن الإدلاء بتفاصيل أكثر حولها للحفاظ على سرية العمليات العسكرية.
> كان الحجازي قد صرح في وقت سابق من اليوم بان الجيش الليبي سيطر على قصر ولي العهد .

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