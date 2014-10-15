محلب يُحيل مسئولي مستشفى سموحة الجامعي للتحقيق.. ورئيس جامعة الإسكندرية: تم نقل مدير المستشفى بسبب السلبيات

أمر المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بإحالة المسؤلين عن عدم تقديم الخدمة الصحية بمستشفى سموحة الجامعي للتحقيق حيث إتضح بمروراللواء طارق مهدى محافظ الاسكندرية ووجد ان اقسام العناية المركزه هي فقط التي تعمل وبأعداد محدوده.

عقب أسامة إبراهيم رئيس جامعة الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، على ما نشر عن تقديم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المسئولين عن مستشفى الطوارئ بسموحة للتحقيق، قائلًا، “أنه تم أمس التواصل مع الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى فى تمام الساعة التاسعة مساء قبل زيارة المحافظ للمستشفى، وذلك بناء على طلب رئيس الوزراء للتعرف على آخر ما توصلت إليه حالة مستشفى الطوارىء”.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أنه تم الافتتاح التجريبى للمستشفى وفق ما سبق الاعلان عنه يوم 25 سبتمبر2014، وبعدها استمرت المستشفى مفتوحاً تجريبيًا للحالات المترجلة فقط، ونظراً إلى أن التشغيل التجريبى أظهر بعض المشكلات ومنها عدم استكمال الجانب الهولندى لمنظومة التسجيل الطبى، بالإضافة لعدم استكمال المستشفى احتياجاته من التمريض والفنيين كما كان متفقاً عليه مع وزارة الصحة وطبقاً للخطة الموضوعة.

ولفت رئيس الجامعة، إلي أنه يجرى الآن زيادة الطاقة التشغيلية تدريجيًا باستقبال حالات الإسعاف بدءًا من الأسبوع القادم تزامناً مع استكمال الكوادر الخاصة بعمليات الاستقبال مع العمل على رفع الكفاءة، طبقاً لما يستجد من أمور أثناء التشغيل التدريجى للوصول بالطاقة الاستيعابية من 50 سريرا إلى 200 سرير خلال السته أشهر القادمة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تحقيقًا لزيادة الكفاءة تم تعيين إبراهيم مخلص مستشاراً لرئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية وله جميع صلاحياته ، كما تم تغيير مدير المستشفى ونقل د. طارق خليفه إلى مستشفى الطوارىء للعمل كمشرف عام على المستشفى، وذلك من أجل التغلب على السلبيات التى ظهرت فى الفترة من 25 سبتمبر 2014 حتى الآن .