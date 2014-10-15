بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابى من 4 بلغاريين تخصص فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان‎

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى ضم 4 أفراد من دولة بلغاريا، تخصص فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك باسلوب مبتكر واستخدامها فى عمليات سحب أموال بلغت حوالى مليون وخمسمائة ألف جنيه.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عدة بلاغات من بعض البنوك بورود شكاوى من بعض عملائهم بإكتشافهم الإستيلاء على مبالغ مالية من حساب بطاقاتهم الإئتمانية بمبالغ مالية مختلفة من خلال إجراء عمليات سحب نقدى ومشتروات تمت على ماكينات بمدينة صوفيا بدولة بلغاريا .

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن قيام بعض الأشخاص الأجانب بإستخدام أسلوب إجرامى مُبتكر فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك الوطنية والأجنبية بالبلاد من خلال قيامهم بتثبيت واجهه بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات ” إسكيمر ” ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلى المنتشرة بمنطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة بالقاهرة، الأمر الذى مكنهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء العديد من البنوك المختلفة وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى وإستخدامها فى سحب أموال من حسابات هؤلاء العملاء المجنى عليهم بلغت حوالى مليون و خمسمائة ألف جنية .

وبتكثيف التحريات الميدانية ورصد ومراقبة ماكينات الصرف الآلى بأماكن مختلفة وتوسيع دائرة الاشتباه حول مستخدميها فى توقيتات متزامنة مع العمليات التى تم الإعتراض عليها وفحص محتوى كاميرات البنوك، أمكن تحديد أوصاف مرتكب تلك الوقائع .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أمنية أمام بعض ماكينات الصراف الآلى التى يتردد عليها هؤلاء الأشخاص، وضبط كلٍ من، ميليتشو ترايكف ميلتشف – مواليد 1974، دميترى إسنوف إندف – مواليد1969، سفيتوسلاف بلامينوف يولوف – مواليد1986، هريستو إيفانوف تسوكوف – مواليد1980، وجميعهم بلغاري الجنسية ، وذلك حال قيامهم بتثبيت الجهاز الناسخ على ماكينة الصراف الآلى أمام أحد البنوك .

وضبط بحوزتهم، جهاز ناسخ لبيانات البطاقات الإئتمانية ” إسكيمر “، و اثنين من الكاميرات الدقيقة، وط بطاقات إئتمانية مزورة ملقن شرائطها المغنطة ببيانات بطاقات خاصة بعملاء العديد من البنوك تم الإستيلاء عليها بالأسلوب المشار إليه، و4 أجهزة حاسب آلى محمول ” لاب توب ” وحدة ذاكرة نقالة ” فلاش ميمورى “، و4هواتف محمولة، ومبلغ مالى 3100 جنية مصرى، و 235 دولار .

وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين أنها مُحملة بالعديد من الملفات التى تحوى مايلى،عدد كبير من مقاطع الفيديو لعملاء البنوك أثناء إستخدامهم لبطاقاتهم الإئتمانية فى عمليات سحب أموال من ماكينات الصرف الآلى وإدخالهم لأرقامها السرية ، تم إلتقاطها بواسطة أجهزة النسخ التى قاموا بتثبيتها على العديد من ماكينات الصرف .

واحتوت الأجهزة المضبوطة أيضًا، على العديد من برامج الكمبيوتر المستخدمة فى تكويد بيانات البطاقات المستولى عليها على بطاقات مزورة، والعديد من المواقع على شبكة الإنترنت تم الدلوف إليها والحصول منها على أعداد من بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك .

وبمواجهة المذكورين، أقروا بإرتكابهم للوقائع وجلبهم لأجهزة النسخ والكاميرات من الخارج من خلال شريك لهم، يدعى “NIKOLAY ” المتواجد بدولة بلغاريا ” لإستخدامها فى نشاطهم المؤثم المشار إليه ، وأنهم قاموا بالإستيلاء على كميات هائلة من بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملاء العديد من البنوك وإرسالها لشريكهم المذكور لإعادة تكويدها على بطاقات أخرى مزورة وإستخدامها فى عمليات شراء بضائع وسحب أموال بدول خارج البلاد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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