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تطوير 24 مزلقانا بمحافظة السويس

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تطوير 24 مزلقانا بمحافظة السويس تطوير 24 مزلقانا بمحافظة السويس

المهندس محمد مرسي سكرتير عام محافظة السويس

عقدت ظهر اليوم لجنة تطوير المزلقانات بمحافظة السويس اجتماعها  برئاسة المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة لبحث تطوير 24 مزلقانا ضمن خطة الدولة لتطوير المزلقانات بالمحافظة و ذلك على ثلاث مراحل.

حضر اللقاء اللجنة المشكلة من وزارة النقل و بعضوية هيئة السكة الحديد و جامعة القاهرة و الإنتاج الحربى و شركة النيل للطرق و الكبارى و المدير التنفيذى لمشروع تطوير المزلقانات والمهندسة منى السويفى مديرعام الطرق والنقل.

 واكد السكرتير العام انه تم التنسيق بين محافظة السويس ووزارة النقل و هيئة السكة الحديد لمتابعة اعمال التطوير و تذليل اى عقبات تواجه اعمال التطوير و فورالانتهاء من الاجتماع توجهت اللجنة لمعاينة بعض المزلقانات المطلوب اجراء التعديلات بها على الطبيعة.

وتقدمت محافظة السويس بطلب اضافة 3 مزلقانات جديدة لإدراجهم بخطة التطويروهما (العوائد) و (عدد2مزلقان ) لمدخل مدينة الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة الكبانون.

 

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