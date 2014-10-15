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رئيس جامعة السويس: الدراسة تسير بشكل طبيعي.. وسنطبق القانون على أي طالب مخالف

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رئيس جامعة السويس: الدراسة تسير بشكل طبيعي.. وسنطبق القانون على أي طالب مخالف رئيس جامعة السويس: الدراسة تسير بشكل طبيعي.. وسنطبق القانون على أي طالب مخالف

جامعة-السويس

قال الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس إن الأوضاع بجميع الكليات مستقرة وتسير بشكل جيد ولا توجد أى مشاكل والمحاضرات منتظمة، موضحًا أنه حذر الجميع مع بداية العام الدراسي أن القانون سيطبق على اى طالب مخالف بشكل حاسم.

أضاف رئيس الجامعة فى تصريحات خاصة أنه يوميا يقوم بجولات على جميع الكليات وعلى تواصل دائم مع العمداء للتأكد مع الاوضاع الدراسية ، فضلا عن متابعة بناء واستكمال الانشاءات بالمباني وسور الجامعة .

تابع رئيس الجامعة أنهم قام بالتنسيق مع اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس لتأمين جميع مداخل ومخارج الكليات ومقر الجامعة من أى اعمال شغب وخروج عن القانون.

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