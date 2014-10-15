الزحام يؤجل حجز تذاكر حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

قررت إدارة دار الأوبرا المصرية تأجيل حجز تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت إلى موعد سيتم تحديده فيما بعد.

وذكرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعى “فيس بوك” أن سبب تأجيل موعد الحجز، الذى كان مقرر له اليوم، هو التزاحم الشديد على شباك التذاكر.

وقال مدير أمن دار الأوبرا لـ”اونا”، إن هذا القرار صدر بعد المشاورة بينه وبين الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا، بعد ما وجدوه من إقبال كبيرعلى الحجز، إضافة إلى وقوع مشادات بين بعض المتواجدين، مشيراً إلى أن هناك عدة إجراءات تنظيمية سيتم إتخاذها منعاً لتكرار ذلك الحدث.

فيما عبر المتواجدون عن استيائهم البالغ إزاء هذا القرار، خاصة أنه جاء مُتأخراً بعد انتظار بعضهم أكثر من 4 ساعات، وذلك بسبب سوء التنظيم، وهى مسئولية الأمن – بحسب قولهم.

ومن المقرر إقامة حفل عمر خيرت يومى 19، و 20 من الشهر الجارى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

المراسل – مارينا ميلاد