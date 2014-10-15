ألكانتارا يخضع لجراحة بعد إصابته مجددا في أربطة الركبة

(إفي): تعرض الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم للإصابة مجددا في أربطة الركبة اليمنى خلال أحد التدريبات، وبات عليه الخضوع مرة أخرى للجراحة، ما سيطيل غيابه لفترة غير محددة، في وقت كانت عودته متوقعة بعد غياب طويل.

وذكر الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ أن اللاعب تعرض مجددا للإصابة في أربطة الركبة اليمنى أثناء صراع على الكرة في المران.

وأوضح بايرن أنه يجب على تياجو الخضوع لعملية جراحية وأن غيابه سيمتد لعدة أسابيع.

وقال تياجو عقب تشخيص حالته "ماذا تريدون أن اقول. إنني الآن خائب الآمال وأشعر باليأس. لماذا دائما يحدث لي هذا؟".

وأفاد "لن أستسلم وسأناضل وسأعود وسأحتفل بعودتي لبايرن".

وبدأ تاريخ إصابة تياجو، الذي أثار خلافا بين المدرب بيب جوارديولا وطبيب النادي هانز فيلهلم مولر فولفارت، في مارس الماضي عندما استبدل اللاعب في مباراة أمام هوفينهايم، في آخر مباراة رسمية له مع بايرن.

وسمح جوارديولا على خلاف رأي مولر بسفر تياجو إلى إسبانيا للعلاج من الإصابة والخضوع للحقن بالكورتيزون.

وذكرت روايات نشرتها وسائل الإعلام الألمانية أن عمليات الحقن تسببت في تفاقم الإصابة.

وعاد تياجو للتدريبات وتعرض للسقوط ما تطلب إجراء عملية أولية خضع لها في 15 مايو الماضي.

وصرح جوارديولا لدى التأكد من أن فترة غياب اللاعب عن المباريات ستمتد وأن تياجو لن يلحق سواء بنهائي كأس ألمانيا أو مونديال البرازيل، بأن، وليس الطبيب مولر، المسئول عن علاج الإصابة.

والآن، كانت كل الشواهد تشير إلى إمكانية مشاركة تياجو في لقاء فيردر بريمن السبت المقبل، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم، قبل أن تباغته الإصابة مرة جديدة.

وانضم اللاعب إلى بايرن عام 2013 بناء على رغبة من جوارديولا قادما من برشلونة في صفقة تكلفت 25 مليون يورو